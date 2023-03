Sfida per il rettore dell’Università di Foggia, i candidati restano cinque

StatoQuotidiano, 14 marzo 2023. Saranno in cinque i candidati rettori che si sfideranno domani per la carica di rettore, che vale per 6 anni. A poche ore dal voto, anche la prof Barbara Cafarelli ritira il suo nome dalla competizione convinta che sia necessaria “una sintesi”. Intanto il prof Solaro precisa in una nota che la scelta a favore di Serviddio non è legata ad “alcuna futura promessa”.

Leggi anche: Corsa al rettorato all’Università di Foggia, l’umanista Solaro appoggia Serviddio

In corsa restano Donatella Curtotti, direttrice del dipartimento di giurisprudenza; Lorenzo Lo Muzio, docente di malattie odontostomatologiche; Gaetano Serviddio, direttore del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche; Milena Sinigaglia direttrice del dipartimento di scienze agrarie e ingegneria; Sebastiano Valerio, direttore del dipartimento di studi umanistici.