FIRENZE – Omicidio nella notte tra mercoledì e giovedì a Firenze: la vittima è un 19enne di origine moldava, soccorso in strada a due passi dalla stazione e poi deceduto all’ospedale di Santa Maria Nuova.

Il giovane, da quanto appreso, sarebbe stato accoltellato: raggiunto da almeno un fendente, è stato visto agonizzante in largo Alinari a terra da alcuni passanti che hanno chiamato l’ambulanza e le forze dell’ordine.

Portato in ospedale, il 19enne non ce l’ha fatta.

Immediatamente si sono attivate le ricerche dell’assassino.

Indaga la squadra mobile e accertamenti sono in corso da parte della scientifica: tra le ipotesi non esclusa anche quella che potrebbe ricondurre l’aggressione mortale a questioni di droga. Anche se altre piste non sono escluse.

Per l’omicidio sono state fermate diverse persone per accertamenti, individuate anche grazie alle telecamere di sicurezza.

Giovedì mattina cinque giovani sono stati portati in Questura: tra di loro potrebbe esserci l’assassino.

Nel pomeriggio una lite tra nordafricani degenera in violenza.

La vittima è un giovane di 16 anni che è stato accoltellato nella zona della Fortezza, alla fermata della tramvia Strozzi-Fallaci, in mezzo alla gente che aspettava il tram. Non è in pericolo di vita.

I carabinieri sono intervenuti sul posto: sono stati chiamati da alcuni testimoni.

I precedenti

Non è la prima volta che episodi violenti di questo tipo sono avvenuti nei pressi della zona di Santa Maria Novella.

L’ultimo caso a gennaio quando un 33enne algerino, già noto alle forze di polizia, venne arrestao per lesioni personali aggravate dopo aver accoltellato un 47enne romeno.