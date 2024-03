FOGGIA – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un casolare nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, in zona contrada Mezzana Granda.

Il corpo sarebbe stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione: sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione al 112, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli, in particolare sull’identità della vittima.

Stando a quanto emerso finora, sarà eseguita l’autopsia nelle prossime ore per capire le cause del decesso, che potrebbe anche essere collegato a delle cause naturali.

Accanto allo stabile sono stati rinvenute due auto, probabilmente rubate e in fase di smontaggio.