FOGGIA – Resta sospesa la circolazione ferroviaria tra Foggia e Benevento sulla linea Foggia-Caserta a causa di una frana avvenuta sui binari tra Ariano Irpino e Montecalvo.

Nella sezione Infomobilità del sito di Rete Ferroviaria Italiana tutte le ultime notizie sui treni coinvolti.

Ecco i convogli interessati da modifiche o cancellazioni nella giornata di domani, 15 marzo:

Treni Alta Velocità e Intercity:

• il treno FR 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55) termina la corsa a Foggia.

• il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento.

• il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) è cancellato da Benevento a Foggia.

• il treno FR 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55) è cancellato da Foggia a Benevento

• il treno FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento.

• il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06) è cancellato da Benevento a Foggia

• il treno FR 8326 Lecce (17:15) – Roma Termini (23:00) è cancellato da Foggia a Benevento

• il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:38) è cancellato da Benevento a Foggia.

• il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento.

• il treno FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55) ha origine da Benevento.

• il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) – Bari Centrale (17:14) termina la corsa a Benevento.

• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29) termina la corsa a Benevento.

• il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) – Benevento (18:02) è cancellato.

• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) – Napoli Centrale (11:15) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (13:54) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 705 Roma Termini (16:01) – Taranto (23:35) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) – Roma Termini (22:27) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) – Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno ICN 789 Roma Termini (23:58) – Lecce (8:10) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Le previsioni di ripristino dell’infrastruttura dovrebbero avvenire in 30 giorni (si stima il 14 aprile).

Questo comporta notevoli disagi per i pendolari pugliesi che non potranno raggiungere Roma né da Bari, né da Lecce o da Foggia.

Resta comunque attivo un servizio di bus sostitutivi tra Foggia e Benevento ma è a rischio la gita fuori porta per Pasqua.

Moltissimi sono i pendolari che sarebbero rientrati in Puglia per il weekend del 30 marzo: annullate anche le partenze per chi avrebbe voluto raggiungere la Capitale per le festività pasquali.