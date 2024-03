FOGGIA – Nella mattinata il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, accompagnato dal Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Antonio de Vita edal Comandante della Legione Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato in provincia di Foggia, per esprimere la propria vicinanza ai Carabinieri quotidianamente impegnati nella lotta alla “Quarta Mafia” e a tutte le forme di illegalità in aree particolarmente sensibili sotto il profilo della delittuosità.

Il Comandante Generale, accolto al suo arrivo presso l’Aeroporto di Amendola ha voluto incontrare i militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia”, dedicati al controllo delle aree più impervie della regione, a supporto dell’Arma Territoriale nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, nonché nelle operazioni di soccorso e di protezione civile.

A seguire, unitamente al Comandante Provinciale, Col. Michele Miulli, il Comandante Generale si è recato presso i Comandi Arma insistenti neicomuni di Manfredonia, Cerignola ed Orta Nova, che in periodi diversi sono stati tutti destinatari deldecreto di scioglimento per infiltrazioni mafioseemanato dal Ministero dell’Interno.

Presso la Compagnia di Manfredonia, ha ringraziato i Carabinieri “per il lavoro quotidianamente svolto dalle Stazioni e dai Reparti dell’Arma, che garantendo un capillare controllo del territorio contribuiscono con la propria attività al contrasto alla mafia garganica e alle altre forme di illegalità”.

Giunto successivamente presso la Compagnia di Cerignola, si è complimentato con i militari “impegnati in un’area storicamente ad alto indice di delittuosità e di manifestazioni criminali sia comuni che di tipo mafioso, esortandoli “a continuare nel solco dell’impegno e dell’abnegazione per il bene della collettività”.

Il Comandante Generale si è poi trasferito presso la Stazione Carabinieri di Orta Nova, evidenziando “la dedizione profusa dai militari dell’Arma in un territorio in cui l’incidenza della criminalità organizzata e di quella comune e diffusa risulta elevata, baricentrica e di riferimento per tutti i Cinque Reali Siti”.

L’ultima tappa della visita del Comandante Generale è statala caserma “A. Guglielmi”, sede del Comando Provinciale di Foggia, dove ha incontrato il Prefetto, il Presidente del locale Tribunale, il Procuratore della Repubblica e i vertici provinciali delle altre Forze di Polizia, con cui ha intrattenuto un colloquio incentrato sulle strategie protese ad armonizzare sinergicamente le attività dell’Arma con tutte le Istituzioni del territorio e le altre Forze dell’Ordine.

Il Comandante Generale si è poi intrattenuto con una rappresentanza di militare delle diverse Organizzazioni e Specialità che operano nel territorio della Provincia di Foggia, nonché con i delegati della Rappresentanza Militaree con il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, esprimendo soddisfazione e gratitudine per i brillanti risultati raggiunti, non mancando di ricordare “l’importanza della coesione e dell’unità dei Carabinieri nello svolgimento del servizio e la necessità di continuare a garantire vicinanza e prossimità alla popolazione”.