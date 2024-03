Un inseguimento in pieno giorno per le strade di Nettuno, sul litorale vicino a Roma, ha avuto un tragico epilogo.

Un uomo bulgaro di 49 anni, insieme al figlio dodicenne, a bordo di uno scooter rubato, ha tentato di sfuggire all’alt della polizia. Durante la fuga, ignorando uno stop, è finito violentemente contro un’auto in transito, causando un impatto devastante. L’uomo è stato catapultato dalla sella dello scooter, schiantandosi contro un muro. Purtroppo, al suo arrivo, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il figlio dodicenne, invece, è stato portato d’urgenza in ospedale con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Anzio sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ascoltando i testimoni.

Tutto è iniziato intorno alle 14 in via Pietro Comastri, quando lo scooter con a bordo padre e figlio ha ignorato l’alt di una volante del commissariato di Anzio, dando il via a un inseguimento ad alta velocità attraverso strade frequentate. L’inseguimento è terminato tragicamente quando l’uomo ha ignorato uno stop, finendo contro un’auto proveniente dall’altra direzione e schiantandosi contro un muro. L’uomo è deceduto sul colpo, mentre il figlio dodicenne è stato trasportato in ospedale con serie ferite.

Dagli accertamenti successivi è emerso che lo scooter era stato rubato e che il padre, oltre a questo, aveva un precedente penale per danneggiamento aggravato. Resta da chiarire come sia venuto in possesso dello scooter rubato e perché viaggiava con il figlio minorenne.

Lo riporta l’ANSA.