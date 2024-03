Il “Callinectes Sapidus”, conosciuto comunemente come “granchio blu”, è originario delle coste Atlantiche dell’America. Questo crostaceo, dalla forma aliena, voracissimo e aggressivo, dal 2009, prolifica con grande crescita di esemplari, anche nelle acque del Golfo di Manfredonia.

Dannoso per i pescatori, in particolare per quelli che praticano la pesca con le reti da posta, perché è in grado con le sue potenti chele di tagliare le loro reti da pesca. “U rángeche mmerechéne” (il granchio americano), così denominato in loco in vernacolo, è onnivoro. Nel nostro Golfo, fa incetta di avannotti, cozze, vongole, cannolicchi, ma non disdegna di mangiare anche gamberetti e granchi bianchi di sabbia. Con la sua incredibile proliferazione, può mettere a rischio l’ecosistema del Golfo. La femmina di questo crostaceo, più piccola del maschio, di colore arancione brillante, nel corso della sua esistenza, può depositare da 700.000 a più di 2 milioni di uova.

Ricordo che nel 2009, fotografai i primi esemplari catturati da pescatori locali che praticavano la pesca nel Golfo con le reti da posta. Sicuramente, questo tipo di granchio, aveva già fatto la sua comparsa nelle acque del Golfo di Manfredonia, almeno due o tre anni prima. Il loro spostamento a detta di esperti, nel Mediterraneo e nell’Adriatico è avvenuto nel tempo, attraverso lo scarico delle acque di zavorra delle navi mercantili e petroliere, nei porti di attracco. Quando la temperatura dell’acqua scende sotto i 10° C., si infossano nel fondale fangoso o sabbioso e riemergono con l’arrivo della Primavera. Non superano, i quattro anni di vita.

Pochi giorni fa, dopo l’ultima mareggiata, ho filmato e fotografato sugli arenili di Siponto, alcuni esemplari spiaggiati. A tal proposito, in zona di mare ristorante “La Conchiglia”, ho trovato ancora vivo sul bagnasciuga un granchio blu di grossa taglia, mai visto precedentemente.

Va detto, altresì, che il granchio blu, cucinato, è una delizia per il palato. Utilizzando le sue chele e il guscio, ma anche solo la polpa estratta dalle parti interiori del crostaceo, si possono preparare piatti gustosissimi di brodetto con gli spaghetti o con le linguine. Provare per credere. Va evidenziato, che granchio blu, denominato “il KIller dei mari” ha una proprietà nutrizionale molto importante, grazie alla presenza di vitamina B 12.

Ho allegato, al presente articolo, il video e qualche foto del grosso esemplare, arenato giorni fa, sul bagnasciuga, nei pressi del ristorante “La Conchiglia”. Ho provveduto, altresì, a conservare l’esemplare spiaggiato, per esporlo in una teca, presso il Centro Cultura del Mare di Manfredonia, quando, speriamo, riaprirà i battenti.

