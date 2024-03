L’ArcheoClub d’Italia sez. Siponto-Monte Sant’Angelo Aps in collaborazione con Daunia Tur Aps, Il Quadrato Magico Aps e in convenzione con l’associazione I.P.S.M. Aps (che si occupa dello studio archeologico delle civiltà del mediterraneo) annuncia al pubblico appassionato all’archeologia e agli addetti ai lavori, una scoperta di valore eccezionale in agro comunale di Manfredonia: “LA GROTTA DEI TESORI”.

Nelle foto qui presenti, il sopralluogo: si è rivelato un interessantissimo sito rupestre prevalentemente preistorico concernente un insediamento ed una necropoli databili entrambi a fasi diverse di frequentazione umana, a partire dal paleolitico-mesolitico fino all’età del bronzo, ma poi con qualche sporadica presenza di età romana, una continuità di riutilizzo di questa immensa grotta nell’arco di millenni.

“In una cavità delle propaggini più oscure e protette, in area differente da quella in cui la comunità svolgeva attività quotidiane, abbiamo rinvenuto la sepoltura di un inumato in tenera età, crediamo massimo 9 anni, purtroppo non più in perfetta connessione anatomica a causa di smottamenti interni alla grotta, ma di cui si ravvisano la calotta cranica quasi integra e le ossa lunghe e corte in posizione fetale, ma sconvolta, e attorno ossa sparse di almeno un individuo adulto”.

È tutto da indagare sistematicamente.

A breve seguirà il reportage del sopralluogo realizzato in presa diretta per documentare lo stato dei luoghi.

FOTOGALLERY