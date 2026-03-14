Appalto porto di Manfredonia, Cassazione chiude la lunga causa: ricorso TME "inammissibile"

Con recente provvedimento, la Corte di Cassazione mette la parola fine a una lunga controversia giudiziaria legata ai lavori per i nastri trasportatori destinati alla movimentazione delle merci nel porto di Manfredonia. Con un’ordinanza pubblicata l’11 marzo 2026, la Prima sezione civile ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società Termomeccanica Ecologica (TME) nei confronti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia (Asi).

La decisione conferma, di fatto, la sentenza emessa nel 2020 dalla Corte d’Appello di Bari, chiudendo una vicenda giudiziaria iniziata oltre vent’anni fa.

La controversia nasce dai lavori affidati alla società appaltatrice per la realizzazione dei nastri trasportatori per il porto di Manfredonia, infrastrutture destinate alla movimentazione di carichi secchi, sfusi e in sacchi. Il contratto tra le parti risale al 15 luglio 1998.

Nel 2004 l’impresa avviò un’azione giudiziaria sostenendo di aver eseguito correttamente le opere e chiedendo al tribunale di accertare l’inadempimento del Consorzio, accusato tra l’altro di aver ostacolato l’ultimazione dei lavori e il collaudo dell’impianto. La società chiedeva inoltre il pagamento di diverse somme per riserve contrattuali, costi sostenuti e lavori aggiuntivi, per un importo complessivo di diversi milioni di euro.

Il Consorzio Asi, dal canto suo, si costituì in giudizio contestando le pretese e avanzando domande riconvenzionali, chiedendo tra l’altro penali per ritardi, rimborso di spese e danni per la mancata realizzazione dell’opera nei tempi previsti.

Dopo anni di contenzioso e consulenze tecniche, nel 2017 il Tribunale di Foggia aveva parzialmente accolto le domande dell’impresa, condannando il Consorzio al pagamento di oltre 3,9 milioni di euro. La decisione fu però ribaltata in appello. Nel 2020 la Corte d’Appello di Bari ridimensionò radicalmente le pretese economiche, riconoscendo solo una parte minima delle richieste e accogliendo alcune domande del Consorzio relative al ripristino di opere e infrastrutture.

La Corte barese ritenne inoltre che l’appalto dovesse essere interpretato come “chiavi in mano”, attribuendo quindi all’appaltatore l’obbligo di completare l’opera anche indipendentemente da una piena cooperazione del committente.

Contro la sentenza d’appello la Termomeccanica Ecologica ha presentato ricorso in Cassazione articolato in cinque motivi, contestando in particolare l’interpretazione del contratto e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Suprema Corte ha però ritenuto inammissibili le censure, giudicandole dirette principalmente a rimettere in discussione valutazioni di merito già motivate dalla Corte territoriale. Anche il ricorso incidentale presentato dal Consorzio Asi è stato dichiarato inefficace, perché notificato oltre i termini previsti dalla legge.

Con la decisione finale la Cassazione ha condannato la società ricorrente principale al pagamento delle spese legali pari a 30 mila euro, oltre agli esborsi e agli oneri previsti. Si chiude così un contenzioso iniziato oltre due decenni fa e legato a uno degli interventi infrastrutturali più complessi del porto di Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo.