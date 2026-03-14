Il Bari cancella in fretta l’incubo alimentato dalla debacle di Pescara e batte la Reggiana nello scontro diretto al San Nicola: il 4-1 finale consente all’undici di Longo di rivedere la zona play out, e guardare con maggiore fiducia alle ultime gare della stagione per coltivare l’obiettivo della salvezza diretta. Dopo un brivido iniziale, con una occasione non concretizzata dall’emiliano Novacovich, i pugliesi hanno subito dato la giusta rotta alla gara.

Il vantaggio è firmato da Artioli al 10′ (conclusione in rete anche per la dedizione di Papetti).

Poco dopo il raddoppio: assist di Moncini per Rao che batte Micai. In avvio di ripresa il tris sempre del funambolo arrivato dal Napoli (che ribatte un tiro di Esteves). Il quarto gol che chiude i giochi è del centravanti Moncini, innescato da Artioli. Nel finale il gol della bandiera degli emiliani con Lusardi di testa.

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