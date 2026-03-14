Il Bari cancella in fretta l’incubo alimentato dalla debacle di Pescara e batte la Reggiana nello scontro diretto al San Nicola: il 4-1 finale consente all’undici di Longo di rivedere la zona play out, e guardare con maggiore fiducia alle ultime gare della stagione per coltivare l’obiettivo della salvezza diretta. Dopo un brivido iniziale, con una occasione non concretizzata dall’emiliano Novacovich, i pugliesi hanno subito dato la giusta rotta alla gara.
Il vantaggio è firmato da Artioli al 10′ (conclusione in rete anche per la dedizione di Papetti).
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