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CASSAZIONE IPPEDICO Cassazione: sequestri milionari, nuovo stop al tribunale di Foggia nel caso Ippedico

Secondo la Cassazione il giudice del rinvio non ha rispettato le indicazioni della precedente sentenza: motivazione «meramente apparente». Il fascicolo torna al Tribunale di Foggia per un nuovo esame

Cassazione: sequestri milionari, nuovo stop al tribunale di Foggia nel caso Ippedico

Cassazione - Autore: Diego Delso | Ringraziamenti: Diego Delso CC BY-SA delso.photo Copyright: CC-BY-SA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Nuovo intervento della Corte di cassazione nel procedimento che riguarda Antonio Ippedico, imprenditore foggiano coinvolto in un’inchiesta su presunte truffe aggravate e sequestri di ingenti somme di denaro. Con una sentenza depositata nel 2026, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Foggia che, in sede di rinvio, aveva disposto il dissequestro di oltre 1,8 milioni di euro ma aveva dichiarato inammissibile la richiesta relativa ad altre somme ancora sotto vincolo.

La vicenda processuale è complessa e si sviluppa attraverso più passaggi davanti ai giudici di legittimità. Il Tribunale del riesame era stato chiamato a riesaminare la posizione di Ippedico dopo un precedente annullamento della Cassazione. Tuttavia, secondo i giudici della Seconda sezione penale, il tribunale non ha rispettato i principi di diritto fissati dalla Corte nel precedente giudizio.

Il nodo centrale riguarda l’imputazione per una presunta truffa indicata nel capo 29 dell’imputazione. La Cassazione aveva chiesto ai giudici del rinvio di chiarire un punto essenziale: se Ippedico fosse effettivamente imputato per quel reato nel procedimento in corso oppure se i fatti contestati coincidessero con quelli di un diverso processo già concluso con una sentenza definitiva di proscioglimento.

Secondo i giudici di legittimità, questa verifica non è stata effettuata in modo adeguato. Il tribunale si sarebbe limitato a riproporre una motivazione simile a quella già censurata, senza chiarire se il reato fosse effettivamente contestato all’imputato né se le condotte contestate fossero diverse da quelle oggetto del precedente giudizio.

La Corte parla apertamente di «motivazione meramente apparente», sottolineando che il giudice del rinvio era vincolato a svolgere un’indagine precisa, indicata nella precedente sentenza. In particolare, avrebbe dovuto verificare se il nome dell’indagato fosse stato effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato per il capo di imputazione contestato e se i fatti contestati fossero davvero autonomi rispetto a quelli già giudicati.

La Suprema Corte ricorda inoltre che il giudice di rinvio non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già ritenute insufficienti in sede di legittimità. Quando una sentenza viene annullata con rinvio, infatti, il tribunale deve uniformarsi alle indicazioni della Cassazione e svolgere le verifiche richieste.

Alla luce di queste carenze, i giudici hanno deciso di annullare nuovamente l’ordinanza impugnata e di rinviare il procedimento al Tribunale di Foggia per un nuovo esame della questione. Sarà quindi il Riesame a dover stabilire se il sequestro sia giustificato oppure se debba essere revocato anche per le somme rimaste ancora vincolate.

Il procedimento torna dunque al punto di partenza, con la necessità per il giudice del rinvio di chiarire definitivamente la posizione processuale dell’imputato e la reale portata delle accuse contestate.

A cura di Michele Solatia.

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