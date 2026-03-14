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Home // Cronaca // Cena di compleanno pagata dall’imprenditore: la Cassazione riapre il processo all’ex commissario Ager

COMMISSARIO AGER Cena di compleanno pagata dall’imprenditore: la Cassazione riapre il processo all’ex commissario Ager

Annullata la sentenza di condanna per corruzione dell’ex commissario dell’Agenzia regionale rifiuti pugliese Gianfranco Grandaliano. Il processo torna alla Corte d’appello di Bari

Cena di compleanno pagata dall’imprenditore: la Cassazione riapre il processo all’ex commissario Ager

Gianfranco Grandaliano - Fonte Immagine: bari.corriere.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di cassazione riapre il processo per presunta corruzione che coinvolge Gianfranco Grandaliano, già commissario ad acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti (Ager). Con una decisione depositata nel 2026, i giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza della Corte d’appello di Bari, disponendo un nuovo giudizio.

Secondo l’accusa, Grandaliano avrebbe ricevuto un’utilità indebita – il pagamento della festa per il suo compleanno, costata circa 2.900 euro – da parte di un imprenditore del settore dei rifiuti. In cambio avrebbe fornito informazioni utili sull’imminente stanziamento di fondi regionali destinati alla pulizia straordinaria delle strade, permettendo così alla società collegata all’imprenditore di ottenere un affidamento di lavori da parte del Comune di Cellamare.

In primo grado il giudice dell’udienza preliminare aveva condannato l’imputato a un anno di reclusione, pena poi confermata dalla Corte d’appello di Bari, che aveva però concesso la sospensione condizionale.

La Cassazione non ha messo in discussione la ricostruzione fattuale degli incontri tra l’ex commissario e gli imprenditori né la circostanza che la cena di compleanno fosse stata pagata dalla società privata. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno ritenuto carente la motivazione sul punto decisivo della vicenda: l’individuazione dell’atto d’ufficio che costituirebbe il contenuto dell’accordo corruttivo.

Per configurare il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, spiegano i giudici, non basta dimostrare la ricezione di un’utilità da parte del pubblico ufficiale. È necessario dimostrare l’esistenza di un vero e proprio accordo – anche implicito – tra il pubblico ufficiale e il privato, volto a «comprare» l’esercizio della funzione pubblica.

Nel caso in esame, la Corte rileva che le sentenze di merito non hanno chiarito se l’accordo riguardasse la rivelazione anticipata della decisione regionale di finanziare gli interventi di pulizia oppure l’adozione di specifici provvedimenti amministrativi successivi.

La motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta insufficiente perché si limita a valorizzare la coincidenza temporale tra la festa di compleanno, la comunicazione della notizia sul finanziamento e l’adozione dei provvedimenti amministrativi che regolavano l’erogazione dei fondi.

Secondo la Cassazione, però, una semplice coincidenza temporale non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un patto corruttivo. Occorre invece provare che la dazione dell’utilità sia stata la conseguenza di un accordo volto a influenzare l’esercizio delle funzioni pubbliche.

Per questa ragione la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’appello di Bari, che dovrà riesaminare le prove e verificare se sussistano effettivamente gli elementi del reato contestato.

A cura di Michele Solatia.

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