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Home // Cronaca // “Elena fuggita dalla strada volontariamente. Da Foggia a Firenze con un uomo”

ELENA FOGGIA “Elena fuggita dalla strada volontariamente. Da Foggia a Firenze con un uomo”

La ragazza lo ha confermato agli agenti fermando una volante nei pressi dello stadio di Firenze e assicurando di stare bene e di voler stare con lui

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena scomparsa da Foggia il 2 marzo, è stata ritrovata ieri sera a Firenze insieme a un connazionale poco più grande di lei, con cui aveva lasciato volontariamente la città a bordo di una Bmw nera.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’allontanamento è stato volontario: la ragazza lo ha confermato agli agenti fermando una volante nei pressi dello stadio di Firenze e assicurando di stare bene e di voler stare con lui. La vicenda, che aveva tenuto in apprensione l’intero Paese per 12 giorni, si è così conclusa senza episodi di violenza.

L’amica di Elena, che aveva denunciato la scomparsa e ha riferito che le due ragazze si prostituivano insieme, l’aveva vista l’ultima volta partire con il giovane. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire i suoi spostamenti a Firenze, dove i due sarebbero stati già da alcuni giorni e avrebbero anche frequentato locali notturni.

Al momento della scomparsa, la polizia di Foggia aveva ritrovato il telefono cellulare e il giubbotto di Elena, probabilmente abbandonati per evitare di essere rintracciata. La giovane è stata ascoltata fino a tarda notte dagli investigatori, confermando più volte la sua volontà di allontanarsi.

Lo riporta ansa.it.

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