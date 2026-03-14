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MORTALE TORO Ferito da un toro nelle campagne del Tarantino: muore in ospedale

Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione, è deceduto poco dopo nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Neonato muore nonostante un cesareo d’urgenza: indaga la Procura

SANTISSIMA ANNUNZIATA TARANTO - ph tarantotoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Prima pagina //

CRISPIANO (TARANTO) – Tragedia nelle campagne del Tarantino, dove un uomo è morto dopo essere stato gravemente ferito da un toro. L’incidente è avvenuto nell’agro di Crispiano, in provincia di Taranto.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito dall’animale riportando ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione, è deceduto poco dopo nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di turno Salvatore Colella.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle circostanze che hanno portato all’aggressione dell’animale. Lo riporta l’Ansa.

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