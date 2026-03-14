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FOGGIA CONSIGLIO Foggia, convocato il Consiglio comunale: in aula bilancio, opere pubbliche e raffica di debiti fuori bilancio

Al centro dell’ordine del giorno figurano infatti alcuni degli atti più rilevanti per la programmazione dell’ente, a partire dal bilancio di previsione 2026-2028

Foggia, convocato il Consiglio comunale: in aula bilancio, opere pubbliche e raffica di debiti fuori bilancio

Consiglio Comunale Foggia - Immagine d'archivio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA — Il Consiglio comunale di Foggia tornerà a riunirsi lunedì 16 marzo 2026 alle ore 9.30, in prima convocazione, per una seduta particolarmente densa di temi politici, amministrativi e finanziari. Al centro dell’ordine del giorno figurano infatti alcuni degli atti più rilevanti per la programmazione dell’ente, a partire dal bilancio di previsione 2026-2028, dalla nota di aggiornamento al Dup e dal programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi.

La riunione, convocata dalla presidente del Consiglio comunale Lucia Lia Azzarone, si preannuncia cruciale soprattutto per l’esame dei documenti economico-finanziari che dovranno orientare l’attività del Comune nei prossimi anni. In discussione anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028 e la verifica delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie.

Accanto ai punti di programmazione, l’aula sarà chiamata a esaminare una lunga serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio, legati in larga parte a sentenze, spese di giudizio, contenziosi e fatture insolute. L’ordine del giorno elenca decine di provvedimenti che riguardano controversie con privati, società e professionisti, per importi che vanno da poche centinaia di euro fino a cifre molto più consistenti.

Tra i casi economicamente più rilevanti compaiono, tra gli altri, il contenzioso con Raco Appalti s.r.l. per oltre 124 mila euro, quello relativo alla sentenza nel procedimento Laudadio Felice + altri contro Comune di Foggia con un importo complessivo di oltre 527 mila euro, oltre ad altri riconoscimenti che superano i 177 mila euro e i 96 mila euro. Una mole di passaggi che conferma quanto il tema del contenzioso continui a pesare sui conti dell’amministrazione comunale.

La seduta del 16 marzo assume quindi un rilievo politico doppio: da un lato la definizione degli strumenti di programmazione finanziaria e delle opere pubbliche, dall’altro la gestione delle partite debitorie maturate dall’ente. Due fronti che incidono direttamente sulla tenuta dei conti comunali e sulle prospettive operative del Comune nel triennio 2026-2028.

L’ordine del giorno conta complessivamente 36 punti, segno di una seduta che si annuncia lunga e delicata. L’esito del confronto in aula potrà offrire indicazioni importanti sia sulla linea della maggioranza sia sulla capacità dell’ente di affrontare simultaneamente programmazione, investimenti e passività pregresse.

A cura di Giovanna Tambo.

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