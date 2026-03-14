Foggia, emergenza bancomat. Rifondazione Comunista "Segnale chiaro di territori in difficoltà"

La provincia di Foggia continua a registrare assalti ai bancomat con esplosivi, soprattutto nei piccoli comuni dei Monti Dauni e del Gargano, lasciando intere comunità senza servizi bancari per settimane. Secondo la Federazione Provinciale di Foggia del Partito della Rifondazione Comunista, la situazione è il risultato del declino delle aree interne, caratterizzato da spopolamento, riduzione dei servizi essenziali e disoccupazione crescente.

Il partito sottolinea come la Strategia Nazionale per le Aree Interne non abbia prodotto risultati adeguati, con finanziamenti limitati e tempi burocratici lunghi. La sicurezza, evidenziano, non si tutela solo con misure repressive: è necessaria una politica che rafforzi lavoro, diritti e servizi.

Rifondazione Comunista propone investimenti in sanità, istruzione e trasporti, insieme al rafforzamento delle forze dell’ordine, per proteggere le comunità locali. Serve un piano straordinario per i piccoli comuni e politiche per l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno, al fine di contrastare il rischio di marginalizzazione.

Gli assalti ai bancomat, concludono, sono un segnale chiaro di territori in difficoltà. Difendere i piccoli comuni significa tutelare la coesione sociale e la democrazia del Paese. La situazione richiede interventi immediati, e la politica deve ascoltare i cittadini e agire senza ulteriori ritardi.