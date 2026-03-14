Edizione n° 6004

BALLON D'ESSAI

ARRESTATO BIDELLO // Arrestato bidello per pedopornografia: fotografava le alunne all’interno dell’istituto
14 Marzo 2026 - ore  10:12

CALEMBOUR

RELAZIONE INSEGNANTE // Scoperta relazione con una studentessa 16enne: insegnante sospeso
14 Marzo 2026 - ore  10:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, emergenza bancomat. Rifondazione Comunista “Segnale chiaro di territori in difficoltà”

FOGGIA BANCOMAT Foggia, emergenza bancomat. Rifondazione Comunista “Segnale chiaro di territori in difficoltà”

La situazione è il risultato del declino delle aree interne, caratterizzato da spopolamento, riduzione dei servizi essenziali e disoccupazione crescente

Foggia, emergenza bancomat. Rifondazione Comunista "Segnale chiaro di territori in difficoltà"

Bovino, assalto nella notte al bancomat di Intesa Sanpaolo: esplosione in pieno centro - ph statoquotidiano.it enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Foggia // Politica //

La provincia di Foggia continua a registrare assalti ai bancomat con esplosivi, soprattutto nei piccoli comuni dei Monti Dauni e del Gargano, lasciando intere comunità senza servizi bancari per settimane. Secondo la Federazione Provinciale di Foggia del Partito della Rifondazione Comunista, la situazione è il risultato del declino delle aree interne, caratterizzato da spopolamento, riduzione dei servizi essenziali e disoccupazione crescente.

Il partito sottolinea come la Strategia Nazionale per le Aree Interne non abbia prodotto risultati adeguati, con finanziamenti limitati e tempi burocratici lunghi. La sicurezza, evidenziano, non si tutela solo con misure repressive: è necessaria una politica che rafforzi lavoro, diritti e servizi.

Rifondazione Comunista propone investimenti in sanità, istruzione e trasporti, insieme al rafforzamento delle forze dell’ordine, per proteggere le comunità locali. Serve un piano straordinario per i piccoli comuni e politiche per l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno, al fine di contrastare il rischio di marginalizzazione.

Gli assalti ai bancomat, concludono, sono un segnale chiaro di territori in difficoltà. Difendere i piccoli comuni significa tutelare la coesione sociale e la democrazia del Paese. La situazione richiede interventi immediati, e la politica deve ascoltare i cittadini e agire senza ulteriori ritardi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO