Foggia, Fratelli d’Italia organizza incontro pubblico sulla giustizia

FOGGIA – Sabato 14 marzo 2026, alle ore 17, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia, in via Galliani 1, si terrà l’incontro pubblico promosso da Fratelli d’Italia – Coordinamento cittadino di Foggia dal titolo “Chi sbaglia paga”.

L’iniziativa si focalizza sui temi della giustizia, della responsabilità e del rapporto tra istituzioni e magistratura, offrendo un confronto politico e istituzionale su questioni di attualità, con particolare attenzione alle riforme e al ruolo della giustizia nel sistema democratico.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Daniele Colucci, presidente del Tribunale di Larino, e gli avvocati del Foro di Foggia Paolo D’Ambrosio, Michele Vaira e Gianni Cerisano.

Parteciperanno inoltre l’onorevole Ciro Maschio, presidente della 2ª Commissione Giustizia, e l’onorevole Carolina Varchi, componente della stessa Commissione. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Giovanna Greco.

L’evento si propone come momento di confronto aperto sui temi della giustizia, con l’obiettivo di analizzare criticità, prospettive di riforma e possibili scenari futuri del sistema giudiziario italiano.