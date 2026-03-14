A oltre tre anni dall’annuncio dell’avvio della raccolta dell’organico nelle zone Sud e Sud-Est di Foggia, la promessa di una gestione moderna dei rifiuti resta ancora incompiuta. Era il dicembre 2022 quando la Commissione Straordinaria del Comune e AMIU Spa presentavano con toni entusiastici l’introduzione della raccolta della frazione umida nei quartieri CEP e Macchia Gialla.

In quella occasione veniva ribadito un dato tecnico fondamentale: l’organico rappresenta oltre il 50% dei rifiuti prodotti e la sua corretta differenziazione è la chiave per ridurre la Tari e migliorare le performance ambientali della città.

Oggi, a marzo 2026, il quadro appare ben diverso.

Secondo quanto denunciato dal WWF, Foggia rappresenta ormai una vera e propria anomalia nel panorama nazionale. La cosiddetta “fase transitoria”, prevista dal contratto per una durata di due anni, è ormai ampiamente superata senza che gli obiettivi promessi siano stati raggiunti.

Sulle circa 250 isole ecologiche previste, non risultano installati cassonetti intelligenti, né sono state distribuite tessere elettroniche per il conferimento dei rifiuti. Di fatto, gran parte della città continua a essere priva dei bidoni per la raccolta dell’organico.

Le conseguenze sono evidenti nei numeri: la raccolta differenziata si ferma a un modesto 29,24%, ben lontano dal 65% indicato come obiettivo e previsto dalla normativa.

L’assenza della raccolta dell’umido non rappresenta soltanto una criticità ambientale, ma anche un costo diretto per le famiglie foggiane.

Senza la possibilità di separare la frazione organica, infatti, gran parte dei rifiuti finisce inevitabilmente nel secco indifferenziato, con due effetti immediati: l’impossibilità di ridurre la Tari, che continua a restare tra le più alte; l’aumento dei costi di smaltimento legati ai maggiori volumi di rifiuto indifferenziato conferiti agli impianti. Secondo gli ambientalisti, questo sistema genera un vero e proprio meccanismo perverso, in cui i cittadini pagano di più mentre la differenziata rimane stagnante.

Per il WWF la situazione non può essere considerata un semplice ritardo amministrativo. «È inaccettabile che nel 2026 Foggia sia forse l’unico capoluogo italiano a non consentire ai propri cittadini di separare l’organico», denunciano gli ambientalisti. «Questa condizione non è frutto del caso, ma della responsabilità di AMIU Spa e delle amministrazioni socie che non hanno dato seguito ai progetti annunciati negli anni passati».

Alla base della vicenda vi sarebbe inoltre un nodo più profondo: l’affidamento del servizio ad AMIU, dal valore complessivo di 203 milioni di euro, sarebbe stato costruito – secondo quanto sostenuto dagli ambientalisti nel processo penale in corso – su un piano industriale teorico e su dati di raccolta differenziata rivelatisi non corrispondenti alla realtà.

Il WWF chiede ora alle istituzioni un intervento immediato: un cronoprogramma certo per l’estensione della raccolta dell’organico a tutta la città e il risarcimento del danno ecologico ed economico subito dai cittadini. Nel frattempo, il danno ambientale continua: tonnellate di rifiuti organici finiscono ogni giorno in discarica invece di essere trasformate in compost. Secondo gli ambientalisti, l’inadempimento del contratto sarebbe ormai evidente e dovrebbe portare a una valutazione sulla sua eventuale rescissione.

La questione approda così sul tavolo dell’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo. Per gli ambientalisti il Comune si trova di fronte a un bivio decisivo: continuare a difendere l’attuale assetto gestionale oppure intervenire con decisione per ridefinire il servizio. Una scelta che, sostengono, riguarda non solo l’organizzazione dei rifiuti, ma il futuro ambientale ed economico della città.