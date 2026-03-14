Foggia, passaggio a livello Rione Martucci. Russo "È arrivato il momento che l’Amministrazione intervenga"

Il passaggio a livello tra il Rione Martucci e il Rione Diaz, dove si trova l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è considerato uno dei punti più critici della viabilità locale. A sottolinearlo è Nicola Russo, ex candidato consigliere alle elezioni comunali del 2023 e primo dei non eletti nella lista Italia del Meridione.

Secondo Russo, l’attraversamento ferroviario non è solo un semplice punto di passaggio: rappresenta una via essenziale per raggiungere lavoro, servizi e abitazioni. Nonostante le continue segnalazioni, i cittadini devono affrontare disagi quotidiani e, a suo avviso, l’Amministrazione avrebbe relegato il problema in fondo alle priorità.

Il passaggio a livello della linea Foggia–Manfredonia, che interseca viale Leone XIII, divide di fatto la città in due, creando ritardi e difficoltà significative per residenti e lavoratori.

«È arrivato il momento che l’Amministrazione intervenga con serietà e concretezza – afferma Russo – I cittadini chiedono tempi certi e soluzioni reali, non promesse vuote, per risolvere finalmente una situazione che perdura da troppo tempo».

Lo riporta foggiatoday.it.