Il referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no

Si avvicina il referendum costituzionale sulla giustizia e i dati fotografano una situazione singolare: circa la metà della popolazione ha già le idee chiare, polarizzata su posizioni opposte e difficilmente conciliabili, mentre l’altra naviga nell’indecisione e potrebbe semplicemente non presentarsi alle urne. Su argomenti come questo, le opinioni sono ovviamente legittime, molto meno lo è la confusione sui fatti, che dovrebbero costituire la base di qualsiasi dibattito informato.

La politica che si mangia tutto

Il primo nodo è politico, e riguarda un meccanismo ormai quasi automatico nella vita pubblica italiana: su qualsiasi tema tecnico si decida, anche quando non è particolarmente divisivo in sé, l’opinione pubblica finisce per spaccarsi lungo le solite linee di appartenenza. Le ragioni del sì diventano patrimonio della maggioranza, quelle del no dell’opposizione, e il merito della questione passa in secondo piano. Il referendum sulla giustizia non fa eccezione. Il governo ha a lungo cercato di restare fuori dalla mischia, con una strategia di prudente distanza che aveva una logica precisa: la memoria dei precedenti è ingombrante. Il referendum che affossò Renzi, la fine ingloriosa della commissione bicamerale voluta da D’Alema. Eppure, di fronte all’erosione del vantaggio del sì nei sondaggi, anche la presidente del Consiglio ha dovuto rompere il silenzio e scendere in campo.

Le due facce del risultato

Che l’opposizione punti a capitalizzare questa partita è del tutto comprensibile. I precedenti storici le offrono argomenti, e la tentazione di trasformare il referendum in un voto di sfiducia al governo è evidente. Ma il ragionamento funziona anche al contrario, e questo è il punto che sfugge al dibattito corrente. Se il sì dovesse prevalere con un margine netto, il risultato non si limiterebbe a sancire la vittoria di una riforma: certificherebbe, in modo inequivocabile, che l’opposizione ha perso ogni capacità di mobilitazione reale. E a quel punto, il panorama politico cambierebbe in modo molto più profondo di quanto si voglia ammettere. Una vittoria del sì di tale portata legittimerebbe la presidente del Consiglio a considerare uno scenario estremo: anticipare la fine della legislatura, presentarsi alle elezioni sull’onda del successo e — soprattutto — puntare alla presidenza della Repubblica, affidando Palazzo Chigi a un nome di sua assoluta fiducia. Un consolidamento del potere che ridisegnerebbe gli equilibri istituzionali del Paese in modo difficilmente reversibile. Di tutto questo, stranamente, si parla pochissimo. Eppure è forse la vera posta in gioco di questo referendum.

Il merito: due problemi distinti che non vanno confusi

Vi è poi il merito della questione, che riguarda a sua volta due problematiche spesso sovrapposte ma che, pur essendo collegate, devono rimanere distinte. La prima attiene all’autonomia della magistratura rispetto alla politica; la seconda riguarda l’autonomia del giudice rispetto al pubblico ministero. Conviene partire dalla seconda, perché è quella che incide più direttamente sul funzionamento quotidiano della giustizia. Giudice e pubblico ministero sono figure profondamente diverse, e lo sono per ragioni speculari. Il giudice agisce in nome e per conto della legge, vale a dire di un principio astratto che rappresenta la cristallizzazione della moralità e dei valori che un popolo si è dato nel tempo, e che deve precedere qualsiasi altra considerazione — prima dello Stato, prima degli interessi pubblici, prima di qualunque altra istanza. Se ho una controversia contro chiunque — che si tratti dello Stato, di un ente pubblico, di un funzionario o di una persona di rango — devo avere la garanzia che il mio giudice sia equanime e non guardi in faccia a nessuno, perché nessuno può sottrarsi alla legge. Nemmeno lo Stato, che anzi è il primo ad essere tenuto a rispettarla.

Il pubblico ministero svolge invece una funzione diversa e per certi versi opposta. Non agisce nell’interesse della legge come concetto astratto, ma nell’interesse di una persona reale: colui che è stato leso da un comportamento costituente violazione della norma penale. Quella persona può essere un singolo individuo oppure l’intera comunità, ma si tratta sempre di persone concrete, non di un principio astratto. È questa differenza di natura — e non solo di ruolo — a rendere necessaria una distinzione netta tra le due figure. Puoi essere il pubblico ministero più preparato e integerrimo del mondo, deferente alla legge e della Costituzione, eppure ti troveresti comunque diviso tra due fedeltà difficilmente conciliabili: il rispetto della legge come principio astratto e la difesa di una parte concreta, nella specie la persona offesa dal reato. In passato si è tentato di affrontare il problema separando le funzioni dei due protagonisti del processo penale, ma le carriere sono rimaste sostanzialmente sovrapponibili e le influenze reciproche tutt’altro che eliminate. La frattura diventa particolarmente evidente al momento della chiusura delle indagini preliminari. In quella fase, il pubblico ministero chiede al giudice dell’udienza preliminare — il GUP — di procedere con la celebrazione del dibattimento. Il GUP dovrebbe valutare sommariamente le prove a sostegno dell’accusa e decidere se siano sufficienti a giustificare un processo. Se lo sono, emette il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 c.p.p.; se non lo sono, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Nella realtà, la sentenza di non luogo a procedere è rara. Il pubblico ministero conta di raccogliere elementi utili nel corso del processo, che per questa stessa ragione tende a dilatarsi enormemente — soprattutto quando la vicenda ha una risonanza mediatica. Al termine, spesso dopo anni, arriva inevitabilmente l’assoluzione, perché in assenza di prove un giudice non può motivare una condanna fondandola sul nulla. Ma il punto è che quella conclusione era già scritta molto prima, fin dall’udienza preliminare, quando era già evidente che le prove non ci fossero. Si è andati avanti comunque, sull’implicita premessa che un processo non si nega a nessuno e che, se l’imputato è innocente, verrà comunque assolto. Questo ragionamento è giuridicamente insostenibile. Il PM che chiede il rinvio a giudizio deve disporre delle prove prima che il processo abbia inizio, non sperare di trovarle nel corso del dibattimento. E il GUP che non esercita il proprio potere di filtro — complici, spesso, i rapporti di eccessiva vicinanza con il PM che derivano dalla carriera comune — tradisce la funzione stessa per cui esiste. Se il suo ruolo si riduce a ratificare automaticamente le richieste dell’accusa, diventa un passaggio burocratico privo di senso, e sarebbe più onesto abolirlo che mantenerlo come una formalità vuota. Va aggiunto un principio che non riguarda solo il diritto ma la percezione della giustizia: il giudice non deve soltanto essere imparziale, deve anche apparirlo. Un imputato che vede il proprio giudice e il PM trattarsi da colleghi — con la stessa carriera, gli stessi ambienti, le stesse frequentazioni — ha tutto il diritto di sentirsi non garantito, anche quando quella vicinanza non ha influito su nulla. Specularmente, la parte offesa non sarebbe affatto tranquilla se percepisse una familiarità eccessiva tra il giudice e il difensore dell’imputato. L’apparenza dell’imparzialità non è un lusso: è parte integrante della giustizia stessa.

L’autonomia della magistratura e la riforma del CSM

Vi è infine la prima delle due problematiche accennate in apertura: l’autonomia della magistratura rispetto alla politica, e il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura. Il CSM attuale è composto da 33 membri. Tre sono membri di diritto: il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Gli altri 30 sono eletti: per due terzi dalla magistratura stessa tra i propri appartenenti — i cosiddetti membri “togati” — e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra avvocati e professori universitari in materie giuridiche — i cosiddetti membri “laici”. La riforma prevede la divisione dell’attuale CSM in due organi distinti: il Consiglio superiore della magistratura giudicante, dedicato ai giudici, e il Consiglio superiore della magistratura requirente, dedicato ai pubblici ministeri. Ciascuno sarebbe composto da 32 membri, con il Presidente della Repubblica come membro di diritto per entrambi. La proporzione tra togati e laici resterebbe invariata — due terzi e un terzo rispettivamente — ma il meccanismo di selezione cambierebbe radicalmente: al posto dell’elezione subentra il sorteggio. I membri togati verrebbero estratti a sorte direttamente tra i magistrati; i membri laici verrebbero sorteggiati da un elenco preventivamente formato dal Parlamento. Il dibattito su questo punto è aspro. I fautori del no sostengono che il sorteggio sottragga il CSM a qualsiasi criterio meritocratico e lo esponga all’influenza della politica, che attraverso la formazione delle liste dei laici manterrebbe comunque una leva decisiva. In realtà sei degli otto giudici di Corte d’Assise, vale a dire la Corte che si occupa dei reati più gravi e raccapriccianti, sono scelti a sorteggio fra normalissimi cittadini italiani e in questo caso la meritocrazia non rileva. Quanto alla influenza politica i fautori del sì ribattono che il sistema elettivo attuale sia già profondamente inquinato: lo scandalo Palamara ha mostrato con chiarezza come correnti interne alla magistratura — vere e proprie cordate di natura partitica — si siano sistematicamente divise le cariche e le nomine, e che il sorteggio sia l’unico strumento capace di spezzare questo meccanismo.

A cura del prof. Lorenzo D’Apolito.