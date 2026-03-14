Edizione n° 6005

BALLON D'ESSAI

ARRESTATO BIDELLO // Arrestato bidello per pedopornografia: fotografava le alunne all’interno dell’istituto
14 Marzo 2026 - ore  10:12

CALEMBOUR

RELAZIONE INSEGNANTE // Scoperta relazione con una studentessa 16enne: insegnante sospeso
14 Marzo 2026 - ore  10:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // L’I.C. Don Bosco – Battisti presenta Fabio Mancini nell’Aula Consiliare del Comune di Cerignola: “La Bellezza di Pensare in Grande”

FABIO MANCINI L’I.C. Don Bosco – Battisti presenta Fabio Mancini nell’Aula Consiliare del Comune di Cerignola: “La Bellezza di Pensare in Grande”

L’I.C. Don Bosco – Battisti promuove un importante momento di incontro e riflessione con Fabio Mancini, supermodello internazionale

Cerignola: il supermodello Fabio Mancini incontra gli studenti dell’I.C. Don Bosco-Battisti

Fabio Mancini incontra gli studenti dell’I.C. Don Bosco-Battisti - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Cerignola // Sport //

L’I.C. Don Bosco – Battisti promuove un importante momento di incontro e riflessione con Fabio Mancini, supermodello internazionale e volto iconico della maison Giorgio Armani, promotore del Fabio Mancini European School Project, filantropo e scrittore, autore del libro 108 volte mi perdono.

Dopo essere stato già ospite dell’istituto e aver incontrato gli studenti, Fabio Mancini torna a Cerignola per un nuovo appuntamento dedicato ai giovani e alla comunità scolastica.

L’incontro si terrà il 20 marzo, a partire dalle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Cerignola, dove Mancini dialogherà con gli studenti degli Istituti Superiori e dei Licei della città, condividendo la sua esperienza di vita e professionale: un percorso costruito con disciplina, resilienza e la capacità di restare fedeli ai propri valori anche in un mondo spesso dominato dalle apparenze.

Nel corso dell’incontro si affronteranno diversi temi, tra cui:
• l’importanza dello studio e della formazione come base per ogni carriera;
• la gestione dell’immagine nell’era dei social media;
• l’impegno sociale e la responsabilità verso la propria comunità;
• il superamento degli ostacoli e la determinazione nel perseguire i propri sogni.

All’evento interverranno il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e la Dirigente Scolastica Teresa Lapiccirella.Il giorno precedente, 19 marzo alle ore 9:00, Fabio Mancini incontrerà anche gli alunni dell’I.C. Don Bosco – Battisti. In questa occasione interverranno la Dirigente Teresa Lapiccirella e l’autrice Sara Ciafardoni.Dalle passerelle della moda all’impegno sociale, Fabio Mancini porterà ancora una volta a Cerignola una testimonianza autentica e profondamente ispiratrice.

Il suo racconto offrirà ai giovani l’opportunità di riflettere sul valore dell’impegno quotidiano, sull’importanza della costanza nello studio e sulla capacità di credere nei propri sogni anche quando il percorso appare difficile.Attraverso il dialogo con gli studenti, l’incontro diventerà un momento di confronto aperto e partecipato, in cui i ragazzi potranno porre domande, condividere curiosità e lasciarsi stimolare da un’esperienza di vita che unisce successo professionale e responsabilità sociale.L’iniziativa vuole essere soprattutto un invito rivolto alle nuove generazioni: coltivare i propri talenti, costruire il proprio futuro con determinazione e restare sempre fedeli ai valori della solidarietà, del rispetto e della consapevolezza di sé. Un messaggio positivo e concreto che incoraggia i giovani a guardare avanti con fiducia, trasformando le proprie aspirazioni in progetti reali e contribuendo, con il proprio impegno, alla crescita della comunità.

Giovanna Albo

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO