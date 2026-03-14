L’I.C. Don Bosco – Battisti promuove un importante momento di incontro e riflessione con Fabio Mancini, supermodello internazionale e volto iconico della maison Giorgio Armani, promotore del Fabio Mancini European School Project, filantropo e scrittore, autore del libro 108 volte mi perdono.

Dopo essere stato già ospite dell’istituto e aver incontrato gli studenti, Fabio Mancini torna a Cerignola per un nuovo appuntamento dedicato ai giovani e alla comunità scolastica.

L’incontro si terrà il 20 marzo, a partire dalle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Cerignola, dove Mancini dialogherà con gli studenti degli Istituti Superiori e dei Licei della città, condividendo la sua esperienza di vita e professionale: un percorso costruito con disciplina, resilienza e la capacità di restare fedeli ai propri valori anche in un mondo spesso dominato dalle apparenze.

Nel corso dell’incontro si affronteranno diversi temi, tra cui:

• l’importanza dello studio e della formazione come base per ogni carriera;

• la gestione dell’immagine nell’era dei social media;

• l’impegno sociale e la responsabilità verso la propria comunità;

• il superamento degli ostacoli e la determinazione nel perseguire i propri sogni.

All’evento interverranno il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e la Dirigente Scolastica Teresa Lapiccirella.Il giorno precedente, 19 marzo alle ore 9:00, Fabio Mancini incontrerà anche gli alunni dell’I.C. Don Bosco – Battisti. In questa occasione interverranno la Dirigente Teresa Lapiccirella e l’autrice Sara Ciafardoni.Dalle passerelle della moda all’impegno sociale, Fabio Mancini porterà ancora una volta a Cerignola una testimonianza autentica e profondamente ispiratrice.

Il suo racconto offrirà ai giovani l’opportunità di riflettere sul valore dell’impegno quotidiano, sull’importanza della costanza nello studio e sulla capacità di credere nei propri sogni anche quando il percorso appare difficile.Attraverso il dialogo con gli studenti, l’incontro diventerà un momento di confronto aperto e partecipato, in cui i ragazzi potranno porre domande, condividere curiosità e lasciarsi stimolare da un’esperienza di vita che unisce successo professionale e responsabilità sociale.L’iniziativa vuole essere soprattutto un invito rivolto alle nuove generazioni: coltivare i propri talenti, costruire il proprio futuro con determinazione e restare sempre fedeli ai valori della solidarietà, del rispetto e della consapevolezza di sé. Un messaggio positivo e concreto che incoraggia i giovani a guardare avanti con fiducia, trasformando le proprie aspirazioni in progetti reali e contribuendo, con il proprio impegno, alla crescita della comunità.

Giovanna Albo