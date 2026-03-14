Manfredonia, il porto nella quiete della notte (FOTO VIDEO)

C’è un momento della notte in cui il porto di Manfredonia sembra trattenere il respiro. Le luci della banchina si riflettono sull’acqua immobile, disegnando lunghe strisce dorate su un mare così calmo da sembrare uno specchio. Il mare, piatto e scuro, accoglie il riflesso delle luci del porto e delle case della città. In questo silenzio, la notte restituisce al porto una bellezza semplice e profonda.

Come scriveva Fernando Pessoa, “Il mare è tutto ciò che vediamo e ciò che sogniamo.” E qui, nella calma della notte sipontina, il mare sembra davvero custodire sogni e memorie.

Tra barche ferme e acqua luminosa, il porto diventa un luogo di contemplazione: un piccolo angolo di poesia dove il tempo rallenta e la città si specchia nella quiete del suo mare.