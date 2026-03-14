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QUIETE NOTTE Manfredonia, il porto nella quiete della notte (FOTO VIDEO)

C’è un momento della notte in cui il porto di Manfredonia sembra trattenere il respiro

Manfredonia, il porto nella quiete della notte (FOTO VIDEO)

Manfredonia, il porto nella quiete della notte (FOTO VIDEO)

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

C’è un momento della notte in cui il porto di Manfredonia sembra trattenere il respiro. Le luci della banchina si riflettono sull’acqua immobile, disegnando lunghe strisce dorate su un mare così calmo da sembrare uno specchio. Il mare, piatto e scuro, accoglie il riflesso delle luci del porto e delle case della città. In questo silenzio, la notte restituisce al porto una bellezza semplice e profonda.

Come scriveva Fernando Pessoa, “Il mare è tutto ciò che vediamo e ciò che sogniamo.” E qui, nella calma della notte sipontina, il mare sembra davvero custodire sogni e memorie.

Tra barche ferme e acqua luminosa, il porto diventa un luogo di contemplazione: un piccolo angolo di poesia dove il tempo rallenta e la città si specchia nella quiete del suo mare.

1 commenti su "Manfredonia, il porto nella quiete della notte (FOTO VIDEO)"

  1. Quando Dio creò l’universo e la domenica seduto sulla poltrona si contemplava il suo creato , si soffermo sulla terra e osservando bene si accorse che mancava qualcosa allo stivale. Si accorse che aveva esaurito tutta la terra a disposizione ,ma si riprese subito e, prese un po di terra dal suo regno (paradiso) e plasmo il gargano. Ecco perché il gargano è un angolo de paradiso.

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