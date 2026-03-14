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DINO Manfredonia, il ricordo di Dino Della Torre: “Un campione dentro e fuori dal campo”

Il consigliere comunale delegato allo sport Nicola Mangano ha voluto rendere omaggio alla memoria di Dino Della Torre

Manfredonia, il ricordo di Dino Della Torre: “Un campione dentro e fuori dal campo”

Fonte: foggiatoday

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Un ricordo carico di affetto, stima e riconoscenza per un atleta che ha lasciato il segno dentro e fuori dal campo. Il consigliere comunale delegato allo sport Nicola Mangano ha voluto rendere omaggio alla memoria di Dino Della Torre, ricordandone le qualità sportive e umane.

«Oggi voglio ricordare Dino Della Torre: un campione fuori e dentro il campo, un vero guerriero e un amico che aveva sempre un sorriso per tutti», si legge nel messaggio diffuso da Nicola Mangano.

Nel ricordo del consigliere emerge il profilo di un atleta profondamente legato alla propria città, capace di indossarne la maglia con orgoglio, senso di appartenenza e amore autentico. Della Torre, sottolinea Mangano, ha rappresentato un esempio di dedizione e attaccamento ai valori più veri dello sport, continuando ad allenarsi e a lottare anche nei momenti più difficili.

Un messaggio che mette in luce non solo le doti agonistiche, ma soprattutto quelle umane di Dino Della Torre, indicato come modello per i più giovani che si avvicinano al mondo sportivo.

«Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori. Ciao Dino», conclude Mangano, affidando a poche parole un saluto commosso che richiama la memoria di un uomo stimato e benvoluto dalla comunità.

Il ricordo di Dino Della Torre resta così legato all’immagine di uno sportivo autentico, capace di lasciare un segno profondo non soltanto sul campo, ma anche nella vita di chi lo ha conosciuto.

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