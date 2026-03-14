MANFREDONIA – La Giunta comunale di Manfredonia, su proposta dell’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, ha approvato l’adesione al Protocollo d’Intesa promosso dalla Regione Puglia per il percorso di candidatura delle “Grotte carsiche della Puglia preistorica” alla World Heritage List dell’UNESCO.

Con questa decisione, l’Amministrazione comunale si impegna a partecipare alle attività istituzionali e scientifiche legate all’iter della candidatura, inserendosi nel quadro delle iniziative regionali per la valorizzazione dei siti archeologici più antichi della Puglia.

Il progetto riguarda un sistema di grotte che custodiscono testimonianze fondamentali della presenza umana nel Paleolitico, promuovendo tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio preistorico regionale. Tra i siti di Manfredonia spicca Grotta Scaloria, riconosciuta a livello internazionale come santuario neolitico del Mediterraneo, frequentato già nella fase finale del Pleistocene. Le indagini archeologiche hanno individuato livelli riferibili all’Epipaleolitico e al Mesolitico, datati tra il XII e il X millennio a.C., offrendo informazioni preziose sulle attività dei gruppi di cacciatori-raccoglitori nel Tavoliere.

L’Assessora Valente ha dichiarato: “Grotta Scaloria rappresenta un patrimonio archeologico di straordinario valore, conosciuto a livello internazionale. Con questa adesione, il Comune di Manfredonia mette a disposizione il proprio patrimonio e contribuisce a una strategia più ampia di ricerca, tutela e valorizzazione della nostra storia più antica”.

Anche il sindaco Domenico La Marca ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Partecipare a questo percorso significa rafforzare l’attenzione verso un patrimonio archeologico che appartiene all’intera Puglia. La candidatura UNESCO rappresenterebbe un’opportunità fondamentale per la promozione culturale, scientifica e turistica del territorio”.

Il protocollo d’intesa, approvato dalla Giunta comunale, non comporta oneri finanziari per l’ente ma prevede la collaborazione con la Regione e gli altri soggetti coinvolti nelle attività legate alla candidatura UNESCO.