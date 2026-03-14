Manfredonia: una panchina lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari

MANFREDONIA – In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, domenica 15 marzo Manfredonia inaugurerà una panchina lilla nella Villa Comunale (lato Tommasino), simbolo di attenzione e sostegno verso chi affronta disturbi del comportamento alimentare.

A illustrare l’iniziativa è stata Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare e Cultura, che ha sottolineato l’importanza di un momento di riflessione collettiva: «Sedersi su questa panchina significherà fermarsi un attimo, riflettere e ricordare che dietro questi disturbi ci sono storie, fragilità e percorsi di cura che meritano rispetto e sostegno».

L’assessora ha poi evidenziato l’impegno per coinvolgere tutta la città: «Per richiamare l’attenzione sul tema, la facciata di Palazzo San Domenico e l’ulivo di Piazza Marconi saranno illuminati di lilla, colore simbolo della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla».

Valente ha ringraziato anche la dott.ssa Paola Guerra dell’associazione “Mi Nutro di Vita” per la collaborazione e ha invitato la cittadinanza a partecipare: «Vogliamo creare un momento di informazione, consapevolezza e solidarietà, affinché chi sta affrontando un percorso difficile si senta ascoltato e sostenuto».

Lo riporta su Facebook, Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare e Cultura.