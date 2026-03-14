Morto Al Festa, legato a padre Pio

Viterbo, 14 marzo 2026. Si svolgeranno oggi alle ore 15, nella chiesa di San Pietro, i funerali del famoso compositore musicale, regista e sceneggiatore cinematografico Al Festa (Roma, 8 novembre 1957 – Viterbo, 12 marzo 2026), pronipote del medico di padre Pio Giorgio Festa (1860-1940).

Festa era direttore artistico della mostra dedicata a padre Pio “La grande Luce”, prodotta da Stefania Stella (nome d’arte di Stefania Stella Maris Di Giandomenico; Roma, 29 maggio 1959 – Roma, 22 gennaio 2026), attrice, cantante, produttrice cinematografica e organizzatrice della mostra, la cui ultima tappa si è svolta a Roma nel periodo natalizio appena trascorso.

Giuseppe Saldutto, 55 anni, vicepresidente dell’Associazione Pro Padre Pio – L’Uomo della Sofferenza di Torino, amico di Al Festa dal 2013, ha scritto una lettera aperta al suo amico scomparso improvvisamente:

“Ciao Al, caro amico mio. Mi hai fatto una sorpresa… Dopo la morte della tua compagna di vita Stefania Stella (attrice e produttrice cinematografica, promotrice della mostra itinerante dedicata a padre Pio e Giorgio Festa La grande Luce, ndr) ci lasci all’improvviso, nello stesso giorno in cui morì San Luigi Orione (12 marzo 1940, ndr).

Sali sulla tua cara moto di grossa cilindrata, senza salutarmi nemmeno…

Suona adesso nell’altro mondo, dove troverai spazio e tempo per sempre per la tua passione infinita per la musica, a cui eri profondamente legato e in cui eri bravissimo: numero uno, come ti ho sempre detto di persona.

Mi ricordo quando abbiamo suonato insieme nel tuo studio discografico a Sutri: io dietro la batteria e tu alle tastiere.

Ricordo quando la collega Rita Occidente Lupo, del Gruppo di Preghiera di padre Pio e direttrice del famoso premio religioso legato al nostro amato Santo, ti aveva premiato; e nello stesso contesto tu mi consegnasti a Salerno il prestigioso Premio Padre Pio, che ho esposto nel mio studio.

Non dimenticherò mai i nostri pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo, al Santuario dell’Incoronata, a Monte Sant’Angelo; le nostre scoperte e ricerche storiche in onore della verità, nascosta ma visibile a tutti; la passione per padre Pio che ci ha legati per sempre.

Quando andavamo da Mamma Ioia a Gesualdo, le nostre cene a Roma, il viaggio al Santuario dell’Incoronata alla ricerca di dati storici utili alla nostra preziosa ricerca su padre Pio e San Francesco.

Ricordo anche quando andavamo da Nicola Palladino, il chierichetto di padre Pio, e i nostri viaggi insieme da Roma fino a Gesualdo, tutto in un giorno, andata e ritorno.

Ti ho voluto tanto bene da quel giorno del 2013 in cui ci incontrammo a Roma, vicino al Quirinale. Ricordo ancora quando mi regalasti il tuo libro e da lì non ci siamo lasciati mai più: io alla batteria e tu alla tastiera.

Grande compositore, il migliore d’Italia. Ero rimasto incantato dalle tue colonne sonore composte nel corso della tua memorabile carriera.

Mi dispiace non partecipare al tuo funerale: purtroppo, come ben sai, oggi alle ore 15 sono a San Giovanni Rotondo, in azione come sempre, e mentre sarò fotografo per il settimanale Di Più — dove qualche settimana fa avevo appena pubblicato una tua fotografia — oggi penserò a te.

Spiritualmente sarò vicino a te e non ti dimenticherò mai più, grande amico mio.

Purtroppo il viaggio in comune sul pianeta chiamato Terra termina qui. Ma speriamo di rincontrarci un domani, ben presto, tutti insieme con la batteria, la tastiera e il sax per un grande rock… come ti avevo chiesto a Sutri qualche anno fa, e tu mi hai accontentato.

E adesso… musica per sempre.”