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POLICLINICO BARI Policlinico di Bari, 345 prestazioni nel weekend per ridurre le liste d’attesa

Tra oggi e domani sono programmate complessivamente 345 attività, tra visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici

Policlinico di Bari, 345 prestazioni nel weekend per ridurre le liste d’attesa

Policlinico di Bari - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Attualità // Bari //

Prosegue al Policlinico di Bari il piano straordinario per il recupero delle prestazioni sanitarie, giunto al terzo fine settimana consecutivo. Tra oggi e domani sono programmate complessivamente 345 attività, tra visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici, nell’ambito delle azioni della Regione Puglia per ampliare l’offerta sanitaria e ridurre i tempi di attesa per i pazienti con priorità urgente o breve.

Nel dettaglio, oggi sono previste 264 prestazioni ambulatoriali, di cui 168 prime visite e 96 esami strumentali, oltre a 42 interventi chirurgici. L’attività ambulatoriale copre diverse specialità, tra cui dermatologia, otorinolaringoiatria, medicina interna, nefrologia, gastroenterologia e cardiologia pediatrica. Per la diagnostica sono programmati ecografie, risonanze magnetiche, tomografie computerizzate, audiometrie e mammografie.

Tra gli interventi chirurgici spiccano quelli di neurochirurgia, ginecologia e la prosecuzione del piano di recupero per la chirurgia oftalmologica, con 30 interventi di cataratta e patologie correlate. Grazie a questa programmazione, alcuni day service per cataratta prenotati a novembre 2025 sono anticipati rispetto alla data iniziale di aprile 2027, offrendo ai pazienti una risposta più rapida.

Domani sono in programma ulteriori 24 prestazioni ambulatoriali e 39 interventi chirurgici in chirurgia plastica, ortopedia e urologia, proseguendo l’impegno del Policlinico per ridurre le liste d’attesa e garantire tempi di risposta più brevi ai pazienti.

Lo riporta ansa.it.

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