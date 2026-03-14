Puglia, allarme conti della sanità: pronto il piano di tagli e stop alle assunzioni

La Regione Puglia corre ai ripari di fronte a un buco da 369 milioni di euro nel bilancio sanitario, risultato di spese straordinarie nel 2025 tra assunzioni, internalizzazioni e ricorso a strutture private. Lo scorso anno le Sanitaservice hanno effettuato numerose assunzioni, aggravando i conti delle Asl per un importo stimato tra 20 e 40 milioni di euro. Anche la spesa farmaceutica è aumentata di 40 milioni e la sanità privata del 22%, in particolare per residenze psichiatriche e servizi riabilitativi.

Per far fronte alla situazione, il capo di gabinetto regionale Davide Pellegrino ha firmato una direttiva che ordina alle Asl di sospendere tutte le procedure assunzionali, esternalizzazioni e consulenze, con la possibilità di autorizzazioni solo tramite la Regione, pena la rimozione degli amministratori delle Sanitaservice. Il provvedimento anticipa misure di rafforzamento del controllo e contenimento della spesa già in programma.

I tagli previsti interesseranno anche la rete ospedaliera, applicando i criteri del Dm 77 sui volumi di attività e valutando la chiusura di piccoli ospedali, per un valore stimato di circa 100 milioni di euro. In particolare, l’internalizzazione delle Rsa di Campi Salentina, Torremaggiore e Sannicandro Garganico è costata 19 milioni, mentre Ceglie Messapica ha assorbito altri 9 milioni.

Le Sanitaservice restano un punto critico: l’internalizzazione del servizio 118 e l’uso di agenzie interinali hanno creato veri e propri serbatoi di assunzioni, con concorsi ad alto numero di candidati come quello di Foggia con 8.242 candidati per 28 posti. Il commissario straordinario della Asl Foggia ha recentemente approvato il piano assunzionale 2026, in piena continuità con questa politica.

Sul fronte dei pazienti, il governatore Antonio Decaro ha annunciato l’avvio di percorsi per la presa in carico dei pazienti oncologici, con agende dedicate per visite ed esami, per garantire un’assistenza più diretta e tempestiva. L’obiettivo dichiarato è evitare che i pazienti con tumore debbano recarsi in giro con prescrizioni frammentarie.

La situazione evidenzia come l’equilibrio finanziario del servizio sanitario pugliese richieda interventi immediati e misure straordinarie di gestione e controllo della spesa.

Lo riporta retegargano.it.