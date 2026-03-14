San Nicandro Garganico: Giovanni Vetritto eletto presidente de 'Libera Associazione Forense'

SAN NICANDRO GARGANICO – L’assemblea dei soci della Libera Associazione Forense, svoltasi il 6 marzo 2026, ha eletto il nuovo direttivo per il triennio 2026-2029, confermando l’impegno dell’associazione nella promozione delle attività professionali e sociali sul territorio.

All’unanimità è stato nominato presidente l’avv. Giovanni Vetritto, con vicepresidente l’avv. Antonio Rago, tesoriere l’avv. Rosa Carbonella e segretario l’avv. Leonarda Flumeri. Completano il direttivo come consiglieri gli avv.ti Gianpaolo Manduzio, Nazario Penna e Giuseppe De Luca.

Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti presidente l’avv. Sante Murano, vicepresidente l’avv. Isabella Cocomazzi e consiglieri gli avv.ti Maristella Petronzi, Giovanni Tricarico e Leonardo Gravina.

Il nuovo direttivo ha dichiarato l’intenzione di proseguire le attività già avviate negli anni precedenti, mantenendo alta l’attenzione su tematiche sociali e professionali rilevanti per la comunità locale.