La 32ª giornata del girone C di Serie C si preannuncia decisiva e ricca di sfide importanti. La capolista Benevento scende in campo domenica alle 14.30 al “Vigorito” contro un Foggia in crisi, con l’obiettivo di avvicinarsi alla promozione in Serie B. Nello stesso orario, il Catania sarà impegnato in trasferta contro il Team Altamura, squadra in piena corsa per il nono posto. Il big match di giornata è il lunch match di domenica tra Crotone e Salernitana, incontro decisivo per la lotta al terzo posto.

Gare di sabato 14 marzo

La giornata prende il via oggi alle 14.30 con quattro sfide in contemporanea:

Casarano-Cosenza , fondamentale per i calabresi per avvicinarsi al secondo posto occupato dal Catania.

, fondamentale per i calabresi per avvicinarsi al secondo posto occupato dal Catania. Giugliano-Atalanta U23 , match chiave per punti salvezza e posizione in classifica.

, match chiave per punti salvezza e posizione in classifica. Latina-Siracusa , scontro diretto per la salvezza al “Francioni”.

, scontro diretto per la salvezza al “Francioni”. Potenza-Cavese, importante per il Potenza di De Giorgio nella corsa ai playoff.

Gare di domenica 15 marzo

Domenica alle 12.30 il Crotone ospita la Salernitana allo “Scida” per il big match. Alle 14.30 tre gare in contemporanea:

Benevento-Foggia , con i sanniti favoriti ma attesi dalla voglia di riscatto dei pugliesi.

, con i sanniti favoriti ma attesi dalla voglia di riscatto dei pugliesi. Picerno-Trapani , con i siciliani penalizzati di altri cinque punti dal TFN.

, con i siciliani penalizzati di altri cinque punti dal TFN. Team Altamura-Catania, sfida cruciale per i rossazzurri per mantenere il secondo posto.

Alle 17.30 spazio a due incontri: Audace Cerignola-Sorrento e Casertana-Monopoli, sfide importanti rispettivamente per playoff e salvezza.

La classifica

Benevento 73, Catania 61, Cosenza 56, Salernitana 54, Crotone 51, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Potenza 40, Casarano 40, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Cavese 34, Sorrento 33, Latina 32, Picerno 31, Giugliano 28, Siracusa 24(-6), Trapani 23(-20), Foggia 22.

I migliori marcatori

Guido Gomez (Crotone) 16 gol, Cosimo Chiricò (Casarano) 13, Giacomo Parigi (Latina) 12, Francesco Salvemini (Benevento) 11, Eugenio D’Ursi (Sorrento) 11, Michele Emmausso (Audace Cerignola/Cosenza) 11, Jacopo Manconi (Benevento) 10, Marco Tumminello (Benevento) 10, Gabriel Lunetta (Catania) 9, Manuel Fischnaller (Trapani) 9, Diego Gambale (Audace Cerignola) 9.

La 32ª giornata conferma dunque l’equilibrio e l’intensità del Girone C, con sfide decisive sia per la promozione in Serie B sia per la lotta ai playoff e alla salvezza.

Lo riporta qds.it.