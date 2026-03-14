Spiagge pugliesi, verso procedure più snelle per la manutenzione degli arenili

La Regione Puglia avvia un percorso di semplificazione delle regole per la manutenzione stagionale delle spiagge, con l’obiettivo di ridurre i tempi burocratici e rendere più efficienti gli interventi sugli arenili. La questione è stata al centro di una riunione coordinata dal prefetto di Bari, alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Antonio Decaro, rappresentanti di Province e Comuni, Capitanerie di Porto, Arpa, Soprintendenze e altri enti competenti.

L’iniziativa mira a garantire interventi rapidi e sicuri per il livellamento della sabbia accumulata e il recupero dei sedimenti persi a causa delle mareggiate, assicurando allo stesso tempo la fruizione delle spiagge da parte di cittadini e turisti.

Tra le principali novità proposte vi è la riduzione dei tempi di autorizzazione: la comunicazione degli interventi passerà da 30 a 10 giorni, mentre la risposta delle Province da 20 a 5 giorni. Prevista anche la semplificazione delle analisi sui sedimenti.

Il piano di revisione include inoltre l’introduzione di interventi di protezione invernale, come barriere frangivento, argini stagionali e sistemi antierosione, per salvaguardare gli arenili durante i mesi più critici. Le nuove linee guida saranno ora condivise con tutti gli enti coinvolti per arrivare rapidamente a una versione definitiva.

Lo riporta retegargano.it.