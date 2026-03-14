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TRINITAPOLI PREMIO Trinitapoli: al via la 4ª edizione del ‘Premio Donna’, riconoscimento all’imprenditoria femminile

Promosso dalla sezione Ofantina di FIDAPA BPW Italy, con l’obiettivo di valorizzare e premiare le donne che si sono distinte nell’imprenditoria locale

Trinitapoli: al via la 4ª edizione del 'Premio Donna', riconoscimento all’imprenditoria femminile

Comune di Trinitapoli - Fonte Immagine: trinitapoli.news24.city

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
BAT // Cronaca //

I Comuni di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia, insieme alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, sostengono l’iniziativa “Premio Donna – 4ª Edizione”, promossa dalla sezione Ofantina di FIDAPA BPW Italy, con l’obiettivo di valorizzare e premiare le donne che si sono distinte nell’imprenditoria locale, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

L’evento intende rendere omaggio alle eccellenze femminili che, attraverso lavoro, passione e determinazione, hanno dato lustro alle comunità locali, diventando esempi positivi di professionalità, talento e partecipazione attiva.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 marzo 2026 alle ore 19.00 presso l’Auditorium “M. Dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia, e sarà un momento di incontro e riflessione sul ruolo fondamentale delle donne nel tessuto economico e sociale dell’area ofantina.

Il Sindaco di Trinitapoli, Avv. Francesco di Feo, ha sottolineato: «Il patrocinio del Comune a questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il talento e la determinazione delle donne del nostro territorio. Il “Premio Donna” è un’occasione importante per valorizzare storie di impegno, competenza e passione che contribuiscono allo sviluppo della nostra comunità».

L’Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, Maria Rosaria Capodivento, ha aggiunto: «Celebrare le donne che si distinguono nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria significa promuovere modelli positivi e incoraggiare nuove generazioni a credere nelle proprie capacità. Questo premio rappresenta un momento significativo di riconoscimento e condivisione dei valori di parità, impegno e crescita».

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante appuntamento dedicato alla valorizzazione del ruolo delle donne nel territorio.

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