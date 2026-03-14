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Home // Cronaca // Truffa “agente segreto”: promessa di lavoro a Palazzo Chigi per 150 mila euro

TRUFFA AGENTE Truffa “agente segreto”: promessa di lavoro a Palazzo Chigi per 150 mila euro

A Roma si aggirava da tempo un uomo che si spacciava per dipendente di istituzioni e servizi segreti, promettendo posti di lavoro in cambio di denaro

Truffa “agente segreto”: promessa di lavoro a Palazzo Chigi per 150 mila euro

Palazzo Chigi - Fonte: adnkronos

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

A Roma si aggirava da tempo un uomo che si spacciava per dipendente di istituzioni e servizi segreti, promettendo posti di lavoro in cambio di denaro. La truffa, ormai evoluta, coinvolgeva non solo finti impieghi in Vaticano o Parlamento, ma addirittura posti alla Presidenza del Consiglio. Per rendere credibile la messinscena, il truffatore utilizzava auto con lampeggiante, badge falsificati e distintivi istituzionali.

L’arresto è avvenuto in flagranza a Largo Chigi. Andrea V., 33 anni, è stato fermato con l’accusa di sostituzione di persona, truffa, contraffazione, illecito uso di segni distintivi e millantato credito. Con lui erano presenti un autista e due collaboratori, denunciati a piede libero per ricettazione e utilizzo di badge falsi. Nell’auto del 33enne sono stati sequestrati distintivi della polizia rubati, paletta, radio ricetrasmittenti, una scacciacani e una stampante per i tesserini. Il truffatore viaggiava su una vettura di grossa cilindrata presa a noleggio e, fermato dagli agenti, avrebbe dichiarato: «Cosa faccio per mestiere? Aiuto le persone».

Le indagini hanno ricostruito i raggiri subiti dalle vittime. Una di queste ha raccontato che intera famiglia aveva pagato 150 mila euro per ottenere i posti promessi. Il truffatore era solito presentarsi come “viceprefetto” e accompagnare le persone in palazzi istituzionali come la Cassazione e Palazzo Chigi, facendo loro credere di avere contatti privilegiati con ministri e funzionari. La vicenda ha portato alla luce un meccanismo sofisticato di inganno basato sulla fiducia e la pretesa di incarichi pubblici.

Lo riporta open.online.

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