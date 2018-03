Di:



Canale 5, le puntate della soap Beautiful in Puglia, tra Polignano a mare e Alberobello. Unico attore italiano presente sul set Luca Calvani, nei panni di padre Fontana, il sacerdote che sposa Liam e Hope. La vera novità dei prossimi episodi è dunque l’ambientazione: 12 le puntate girate in Puglia, nel 2012, in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni della soap.





Redazione Stato Beautiful: le puntate girate in Puglia da domani su Canale 5 ultima modifica: da Roma – DA domani, 15 aprile, sule puntate della soapin Puglia, tra Polignano a mare e Alberobello. Unico attore italiano presente sul setnei panni di padre Fontana, il sacerdote che sposa Liam e Hope. La vera novità dei prossimi episodi è dunque l’ambientazione: 12 le puntate girate in Puglia, nel 2012, in occasione dei festeggiamenti per iRedazione Stato

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.