“Ma che timpe”, Dina Valente omaggia la Città e Stefano Nenna (FOTO-VIDEO)

Manfredonia – ANCORA una volta la regista Dina Valente ha voluto omaggiare la città con un altro dei suoi capolavori, portando in scena in questi giorni presso il Cine Teatro San Michele “Ma che timpe”, commedia 1^ classificata al Festival Provinciale del Teatro Popolare Dauno nel 1985.

Sono trascorsi quasi trent’anni dal riconoscimento ottenuto al Teatro Giordano di Foggia, ma sembra che il passar del tempo abbia rinvigorito e reso ancor più brillante lo spettacolo.

Siamo fra gli anni ‘70 e ‘80. La storia prende spunto da un tema intramontabile quanto attuale, l’eterno confronto/scontro generazionale che vede come protagonisti da un lato, ‘Ndeniucce e Mariètte, coppia manfredoniana genuina e un po’ ignorante ma con un solido matrimonio alle spalle, e dall’altra Giacomo, loro unico figlio, trasferitosi al Nord per motivi professionali, perfettamente integrato nello stile di vita settentrionale. Dopo un po’ di anni Giacomo torna alla casa paterna in compagnia della bella moglie Patrizia (conosciuta e sposata a Milano) e di alcuni amici un po’ bizzarri; in valigia, oltre agli effetti personali, il giovane porta con sé anche una ventata di modernismo che, interferendo con la tranquilla vita dei genitori, ne sconvolge le tradizionali abitudini.

Una commedia in tre atti, scoppiettante e arguta, dove il meccanismo comico è sapientemente alternato a pause e momenti di riflessione, instillando nel pubblico una commistione di emozioni contrastanti che oscillano, quasi inconsapevolmente, dall’ilarità alla commozione. Un gioco di intelligente umorismo che sa scivolare al momento giusto, in un realismo intriso di sentimenti forti e anacronistici.

Dina Valente sa toccare le corde dell’animo umano facendole vibrare all’unisono con le emozioni degli interpreti in scena. Al di qua del palcoscenico sembra quasi di divenire spettatori silenti di quel che è stato, di quel che è e di quel che sarà. La regista mette in scena le gioie, i dolori, le paure, le speranze proprie di ogni stagione della vita, colorando ogni età con sfumature prevedibili ma mai scontate. Ogni dettaglio è curato con attenzione e passione: le scenografie, i costumi, gli oggetti di scena…. Anno dopo anno però, questi piccoli gioielli del teatro manfredoniano si impreziosiscono di un elemento unico e non replicabile: la saggezza e l’esperienza di chi ha voluto dedicare la propria vita a raccontare i tumulti, le passioni e le gioie dell’umana esistenza.

Le commedie di Dina Valente si svolgono quasi sempre fra le mura domestiche, laddove protagoniste indiscusse della scena, sono le relazioni umane che s’intrecciano, si rafforzano o molto spesso si sfaldano, fra nonni, zii, genitori e figli.

Non è raro sorprenderti ad asciugarti una lacrima mentre, segnando il volto, scivola lentamente sulla poltrona color porpora. E’ proprio allora che riaffiora tra i pensieri, una certezza che avevi quasi accantonato: che esiste un rifugio, un luogo, nel quale potrai sempre tornare. Un posto dove non ti sentirai giudicato, un porto dove ogni tempesta si placherà e quattro braccia forti ti aiuteranno ad issare l’ancora; un nido dove sarai eternamente piccolo, a dispetto del tempo, una dimora che poggia su solide radici, la tua famiglia…..

Tra gli interpreti: Antonio Vairo, Filomena Trotta, Teresa Grieco, Antonio Potito, Cristian Vairo, Annarita Castigliego, Camillo Renegaldo, Sipontina Verrini, Pino Biondi, Alessandro Francavilla, Tina Guida, Antonio Renegaldo, Matteo Caratù.

(Omaggio a Stefano Nenna – Fonte: Comune di Manfredonia; testo di Mariella La Forgia)

