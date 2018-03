Protezione civile: domani allerta maltempo sulla Puglia

Di:



UN sistema frontale, in arrivo dal nord Europa, nella giornata di martedi apporterà sulle regioni centro-meridionali un rapido transito perturbato, capace di dar luogo a condizioni di instabilità localmente anche spiccate, seguito da un rinforzo di venti settentrionali e da una sensibile diminuzione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse, valido per la Puglia a partire dal pomeriggio di domani e per le successive 36/48. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sono previsti, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, e mareggiate lungo le coste.

