Sabino Mangano nuovo candidato sindaco M5S Bari

(ANSA) – BARI, 14 APR – "Il nuovo candidato sindaco di Bari per il MoVimento 5 Stelle è Sabino Mangano". Lo scrive su Twitter il leader del M5S, Beppe Grillo. Nelle scorse ore il Movimento aveva sfiduciato il candidato sindaco Vincenzo Madetti per "comportamenti personalistici" e per aver voluto "inserire nelle liste persone" che gli erano "imposte da terzi" con "forti pressioni". Madetti si era difeso con un post su Fb dicendo che la sua unica "colpa" era stata di volere una ampia "partecipazione alle liste". Lo riferisce l'Ansa.

