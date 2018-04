“Al Comune di Foggia UDC fuori dalla maggioranza”

Di:

Foggia, 14 aprile 2018. «Pur condividendo a livello nazionale il progetto della coalizione di centrodestra, al Comune di Foggia l’UdC non darà alcun sostegno all’attuale amministrazione, rimanendo fedele all’impegno preso con gli elettori del capoluogo dauno nella competizione elettorale del 2014. Non siamo disponibili ad operazioni di facciata, capaci solo di assicurare il galleggiamento di una consiliatura ormai in dirittura d’arrivo. Al Comune di Foggia eravamo, siamo e saremo fuori da ogni partecipazione al governo della città. L’UdC non si presta ai giochi di palazzo di qualche consigliere comunale che vuole tradire la volontà popolare e i voti ricevuti dall’UdC nella città di Foggia, anche nella recente competizione per il rinnovo del Parlamento», afferma l’on. Angelo Cera, segretario provinciale dell’UdC.