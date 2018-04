Bari, occasione perduta a Pescara

Di:

(ANSA) – PESCARA, 14 APR – Rocambolesco pareggio per 2-2 allo stadio Adriatico nell’attesa e nervosa gara fra Pescara e Bari al termine di un match che ha regalato emozioni in serie ai novemila presenti. Il Pescara sotto per 2-0 dopo le reti ospiti al 23′ del primo tempo di Nenè e al 31′ con Anderson, è riuscito prima a dimezzare lo svantaggio con Mancuso al 2′ della ripresa e a pareggiare al 93′ con Pettinari, con gli abruzzesi ridotti in dieci per l’espulsione di Campagnaro al 44′ della ripresa per doppio giallo. Maxi rissa al 91′ sul terreno di gioco fra giocatori e staff delle due squadre con l’intervento delle forze dell’ordine. (ANSA).