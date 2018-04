Calcio, il Manfredonia contro il Nardò

Di:

Manfredonia, 14 aprile 2018. Arbitrerà il Signor Filippo Giaccaglia (Sezione di Jesi) il match Manfredonia-Nardò valido per la 31° giornata del campionato di serie d girone h, in programma domenica 15 aprile 2018, alle 16.00, presso lo Stadio Miramare. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti: Andrea Maria Masciale e Nicola Morea (Sezione Di Molfetta.) Il Manfredonia ha 16 punti in classifica, il Nardò 45.

Non giocherà per il Nardò il centrocampista Versienti, per infortunio.

Classifica

Potenza 74

Cavese 66

Team Altamura 63

Audace Cerignola 59

Taranto 59

Gravina 47

Az Picerno 46

Nardò 45

Città Di Gragnano 36

Francavilla 33

Sarnese 32 (-2 pen.)

Turris 32 (-4 pen.)

Pomigliano 30

San Severo 27

Aversa Normanna 26

Frattese 26

Manfredonia 16

Sporting Fulgor 12

Gare Della 31° Giornata

Aversa Normanna-San Severo

Potenza-Az Picerno

Audace Cerignola-Pomigliano

Team Altamura-Francavilla

Sarnese-Frattese

Turris-Gravina

Manfredonia-Nardò

Cavese-Sporting Fulgor

Città Di Gragnano-Taranto

A cura di Sipontina Prencipe, Manfredonia