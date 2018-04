Cerignola, due arresti dei Carabinieri

CONTROLLI CARABINIERI

Foggia. I Carabinieri hanno eseguito due provvedimenti emessi l'uno dal Gip del Tribunale di Foggia e l'altro dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. In particolare, i Carabinieri di San Ferdinando di Puglia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare presso il proprio domicilio a carico di Domi Aurel, cl. '93, di origini albanesi ma residente a Stornara con piccoli precedenti di polizia. Lo stesso, al quale nelle scorse settimane era stata notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata, essendo lo stesso indagato per il reato di atti persecutori nei confronti della stessa. L'uomo, che in più circostanze aveva trasgredito agli obblighi impostigli, così come era stato accertato e puntualmente riferito dai militari, è quindi stato raggiunto da una nuova ordinanza che ne ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari. La Stazione di Cerignola, invece, ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione a carico di Dileo Francesco, cl '79, pregiudicato cerignolano. Lo stesso, riconosciuto colpevole di una truffa commessa nel senese nello scorso 2009, sconterà in regime di arresti domiciliari la pena di 10 mesi di reclusione.

