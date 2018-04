Manfredonia. Pastorale socio sanitaria: la cura dell’altro

Di:

Manfredonia, 14 aprile 2018. “E’ importante, affinché si generino relazioni di cura, intrecciare percorsi professionali di varia natura, non solo quello strettamente legato all’ambito sanitario ma anche sociale, etico ed educativo”. Così il dott. Giulio Siena introduce e apre la giornata di workshop di alta formazione che ieri ha visto interventi di prestigio e che si è svolta all’interno dell’Auditorium ‘Valentino Vailati’.

La partecipazione al percorso dà diritto a chi svolge la sua professione in ambito sanitario, sociale, educativo e socio assistenziale al conseguimento di 50 crediti formativi ECM per l’anno 2018 oltreché è previsto un accreditamento all’Ordine dei giornalisti, all’Ordine degli assistenti sociali della Regione Puglia e all’Ordine degli Avvocati.

“Mi sono resa conto, dopo aver ascoltato una dottoressa pugliese che ha subito aggressioni, che c’è davvero bisogno di ricreare e rigenerare un rapporto di fiducia e dialogo tra il malato e chi cura così come la dottoressa stessa ha tenuto sottolineare; il nostro compito è sicuramente quello di raccontare e far venire alla luce queste brutte storie cercando di raccontarle con la maggiore onestà intellettuale possibile”, dice Maria Luisa Sgobba, giornalista corrispondente del TG5 per la Puglia ed ancora: “mentre dal Nord arrivano lamentele legate alla mancanza di denaro, la maggior parte dei casi di questo tipo di malasanità provengono nelle regioni del Sud ed in particolare da Puglia e Calabria e sicuramente non perché siamo più lamentosi di altri.”

Il Prof. Antonio Battista, direttore sanitario ASL Foggia tiene a precisare: “La realtà è che si investe poco nella prevenzione legata alla cultura perché ciò che provoca malattie, e la maggior parte della gente non lo sa, all’87% è strettamente connesso all’aria inquinata che respiriamo, a quello che mangiamo e agli stili di vita mentre gli ospedali riducono la mortalità solo del 2%; l’informazione è fondamentale dal punto di vista della conoscenza di ciò che i presidi medici possono fare ed è per questo che bisogna tenere alta l’attenzione su quello che succede ed è altrettanto importante che i cittadini non perdano la fiducia nel servizio sanitario nazionale. Il divario tra Nord e Sud a volte nella realtà è meno grave di quello che viene raccontato e lo si può leggere dal censimento dei casi di malasanità anno per anno, se nel Mezzogiorno ci sono più episodi di aggressione a dottori non è per un malfunzionamento della struttura ma è dovuto al maggiore stress a cui i cittadini del Sud sono sottoposti per mancanza di quelle che sono le condizioni essenziali di vita.”

Per ciò che attiene invece a quello che è l’aspetto esistenziale-religioso di cura del malato c’è stato l’intervento di Don Salvatore Miscio, dottorando in Antropologia Teologica: “Ciò che con questi incontri si cerca di fare è di mettere in moto dei processi, aprire nuove prospettive e questo lo si può fare quando c’è comunicazione di menti illustri come quelle presenti oggi mentre tutto diventa sterile quando si mettono dei limiti attribuendosi meriti o colpe così come tiene sempre a dire Papa Francesco; gli individualismi non portano a risultati ma solo le alleanze creano dinamiche inedite, relazioni reali ed è altrettanto indispensabile che tutti, nel loro ambito lavorativo, svolgano quotidianamente la loro attività con la massima onestà percorrendo la strada che porta alla verità. Il malato, l’uomo e il suo benessere psico-fisico devono rimanere al centro dell’interesse sociale.”

