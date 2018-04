Di:



Manfredonia, 13 aprile 2018. – La storia della famiglia Grasso è da tempo legata a Manfredonia. Una storia cominciata in Toscana e che continua qui, nel nostro paese, dove i sapori della tradizione continuano ad essere il piatto forte di questo marchio, apprezzato in tutta Italia. La famiglia Grasso, in vista della stagione estiva, inaugura così la sua nuova pizzeria in viale Arcangelo, “Pizzeria Grasso da Peppino”, a pochi passi dalle gelaterie storiche di Manfredonia, Tommasino e Biancalancia, con un occhio sul centro storico e uno sul mare. Il segreto del successo di questa attività? L’esperienza di chi si è dedicato fin da bambino a questo mondo e riconosce in modo approfondito gli ingredienti e la loro qualità, e continua a sperimentare e a gettarsi in nuove avventure nonostante il tempo che passa. Info

“Pizzeria Grasso da Peppino”

Viale Arcangelo

Manfredonia, Foggia video – fotogallery Chiara Piemontese





(messaggio promozionale) Manfredonia. “Da Peppino” continua la tradizione culinaria della famiglia Grasso ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.