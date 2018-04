(Ph: www.agricolturanews.it), immagine d'archivio

Di:



Manfredonia, 14 aprile 2018. Maxi sequestro di ricci di mare a cura del personale della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Manfredonia. Lo scorso 13 aprile, gli uomini della Capitaneria, nel corso di attività di vigilanza e monitoraggio del litorale costiero, finalizzate alla repressione di condotte illecite in materia di pesca, ha sorpreso un pescatore sportivo, proveniente dalla provincia limitrofa di BAT, in operazioni di pesca del riccio di mare in quantità notevolmente al di sopra del limite consentito dalla legge; il trasgressore, infatti, ne deteneva, all’interno di grosse vasche di materiale plastico, circa 10.000 (diecimila) esemplari, appena pescati nelle acque antistanti la località Punto Grugno, agro del Comune di Mattinata (FG). E’ stata prontamente elevata al contravventore una sanzione amministrativa pari a Euro 4000, con successivo sequestro del prodotto ittico. Successivamente, è stato controllato ed analizzato dal veterinario di turno che, valutato lo stato del prodotto, ne consigliava il rigetto in mare. Redazione StatoQuotidiano.it Mattinata. Sequestrati 10mila ricci di mare: sanzionato trasgressore ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.