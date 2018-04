Stroppa: “Bisogna continuare così”

Di:

Foggia, 14 aprile 2018. “Speravo andasse così, è andata per il meglio, al di là di aver messo a segno tanti gol nelle ultime due partite è stato bello non averli subiti, parlavo di continuità e questo è un principio per noi fondamentale, a Terni sarà un banco di prova, bisogna continuare così”. Appare soddisfatto e non potrebbe essere diversamente, Mister Stroppa, intervenuto in conferenza stampa per commentare, a caldo, la gara vinta contro l’Ascoli con un secco 3-0. E, sullo stato di forma dei suoi ragazzi, l’allenatore rossonero dichiara: “Sono assolutamente contento per ciò che stanno facendo i miei calciatori, nelle fasi di palleggio, offensiva e difensiva, è davvero bello allenarli”.

A decelerare, però, il condottiero del Foggia non ci pensa proprio: “Step dopo step dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi, da qui in avanti saranno tutte finali, vinta quella di oggi dobbiamo pensare al match di martedì prossimo in programma a Terni che sarà un’altra finale”.

Tutte le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, nel video della conferenza stampa.

Area Comunicazione Foggia Calcio