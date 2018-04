Vaccaro “Giro d’affari della corruzione? 65 miliardi di euro”

Di:

Foggia. “E’ una malattia specifica e, in genere, pensiamo di esserne distanti. Ma, dopo l’università, ad esempio, un giovane per trovare lavoro cerca canali preferenziali. Nella sanità, un servizio pubblico nel quale circola tanto denaro, in molti tentano di corrompere. E’ scontato ma è così: la corruzione si annida dove circolano masse di denaro”.

E’ quanto emerso durante la presentazione del libro “Corruzione, attori e forme“, di Rocco D’Ambrosio e Francesco Giannella, con testo analizzato nel corso di un incontro nell’Auditorium Santa Chiara, alla presenza del procuratore della Repubblica a Foggia, Ludovico Vaccaro, e della giornalista Michela Magnifico.

Alla presenza di un folto pubblico, in primis giovani, la presentazione ha avuto luogo per volontà dell’associazione Agesci (giovani scout cattolici italiani) di Foggia. Presente anche la vice presidente nazionale di Libera, Daniela Marcone.

Le ragioni dell’evento. “Non basta partecipare ad una marcia, seppure importante, come quella del 21 marzo in memoria delle vittime di mafia” spiega Michela Magnifico, anche come rappresentante dell’Agesci. Bisogna infatti continuare a parlare di mafia e corruzione se le si vuole debellare “soprattutto con i ragazzi”. E, come aggiunge Daniela Marcone, “Dobbiamo essere presenti quando si svolgono momenti in cui si riflette sui fenomeni corruttivi. Sono convinta che se ci fosse stata una percezione diversa dell’approccio al fenomeno della corruzione- il riferimento va al padre Francesco ucciso diversi anni fa -anche la mia famiglia forse avrebbe vissuto un’esperienza diversa”.

Il libro esamina le cause della corruzione e prospetta delle possibili vie d’uscita “Uno degli aspetti più interessanti” sottolinea Ludovico Vaccaro “è nello studio che gli autori fanno sul rapporto tra corruzione e mafia. Il nostro territorio è caratterizzato da un tasso di corruzione molto elevato. A tal proposito, nei giorni scorsi, è stato firmato un importante protocollo di collaborazione tra le Procure di Foggia e di Bari”.

Ma cosa va detto in particolare sulla corruzione secondo gli autori del libro? “Bisogna sfatare questo mito di voler associare mafia e corruzione.” afferma Giannella. “Il pericolo che si corre è quello di dare alla corruzione un carattere di ineluttabilità. Sicuramente hanno in comune il fatto di essere entrambe diventate un sistema. La mafia è un sistema di potere, diffuso e attuale; la corruzione si insinua nei meandri della burocrazia e convince che l’unico modo per risolvere delle situazioni sia rivolgersi ad un amico, fare capo alle raccomandazioni”.

Ma non si può contrastare la corruzione senza studiarla.

Secondo Vaccaro, in Italia il giro di affari della corruzione equivale a 65 miliardi di euro. Gli strumenti repressivi devono essere praticati, ma ciò che più serve per debellarla sta nel tentativo di capirne le cause culturali.

Vengono così definite nelle parole del procuratore di Foggia alcune delle possibili ragioni che portano ai fenomeni corruttivi “L’idea della giustificazione, ossia lo fanno tutti e lo faccio anch’io; la confusione normativa che ingenera mancanza di chiarezza e libera interpretazione rispetto a ciò che è consentito fare e ciò che non lo è; la confusione burocratica e amministrativa, per cui tanti, per evitare le trafile complicate cercano scorciatoie, raccomandazioni; la propaganda di ciò che sembra andar bene al fine di mascherare ciò che di negativo c’è; e infine la crisi economica ed il conseguente stato di bisogno in ragione del quale si favorisce la corruzione”.

Cosa fare allora? Come comportarsi? La risposta nelle parole di D’Ambrosio “Bisogna liberarsi dell’idea dell’ineluttabilità della corruzione. Ritrovare l’energia morale per avere il coraggio di voler il bene del proprio paese e di non volersi sporcare le mani”. Conclusione “Dobbiamo finirla di lamentarci e basta”, dice Giannella.

Daniela Iannuzzi

Foggia, 14 aprile 2018