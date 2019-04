Di:

(ANSA) L’omicidio del maresciallo Vincenzo Di Gennaro e il ferimento del suo collega Pasquale Casertano sono “totalmente privi di motivazioni”. L’assassino, il pregiudicato Giuseppe Papantuono, “nei giorni scorsi aveva subito due controlli: nel primo fu trovato in possesso di alcune dosi di cocaina; alcuni giorni dopo fu fermato per possesso di un coltello. Fu condotto in caserma per il sequestro e rilasciato. In maniera generica aveva detto: ‘Ve la farò pagare'”. Così il procuratore di Foggia Ludovico Vaccaro.

Giuseppe Papantuono “era in strada e ha chiamato i carabinieri. Non appena il militare ha abbassato il finestrino, l’uomo ha sparato. Si è fermato solo quando il caricatore era vuoto. Voleva impossessarsi anche delle pistole dei militari. Poi si è aggrappato allo sportello dell’auto dei militari ed è rimasto aggrappato fino a quando l’auto non ha svoltato a sinistra. A quel punto è caduto”. Lo ha spiegato il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, durante la conferenza stampa.

Assassinio del maresciallo Di Gennaro, Confersercenti Foggia è vicina ai famigliari della vittima e all’Arma dei Carabinieri. Solidarietà all’Arma dei carabinieri per il vile assassinio del maresciallo maggiore Vincenzo Di Gennaro è stata espressa da Alfonso Ferrara, presidente provinciale di Confesercenti. “Un insopportabile episodio che ha riguardato l’uccisione del maresciallo dei carabinieri Di Gennaro in servizio presso la stazione di Cagnano Varano. L’ inqualificabile e vile gesto di un criminale che ha colpito un servitore dello stato nell’esercizio della sua attività a garanzia della sicurezza dei cittadini non può che provocare una dura reazione e una mobilitazione della società civile al fianco delle forze dell’ordine a favore della sicurezza e la legalità. Nella certezza che il colpevole sarà processato in tempi brevi e sconti la giusta pena, Confesercenti Foggia è vicina ai famigliari della vittima.

IL CORDOGLIO DI DE LEONARDIS PER IL CARABINIERE UCCISO A CAGNANO VARANO. Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis. “È terribile, sconcertante, insopportabile quello che è successo oggi aCagnano Varano. E la tragedia, il dolore, lo stordimento che hanno colpito la famiglia di Vincenzo Di Gennaro, maresciallo dei Carabinieri ucciso mentre svolgeva il suo lavoro a servizio della collettività e onorava la sua divisa, sono di ognuno di noi. Un pensiero commosso a lui e al collega ferito, al quale auguro pronta guarigione. E un ringraziamento sentito agli uomini e alle donne dell’Arma, che quotidianamente rappresentano e difendono lo Stato rischiando di pagare il prezzo più alto, la propria vita.

In questo terribile giorno di lutto e sgomento, esprimo le più sentite condoglianze e la più profonda vicinanza”.

Uccisione del Maresciallo Di Gennaro. Il Sindaco Miglio annuncia il lutto cittadino il giorno dei funerali.

San Severo piange un suo concittadino, il Maresciallo Maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro, Vice Comandante della stazione di Cagnano Varano dell’Arma dei Carabinieri, ucciso questa mattina durante il proprio servizio nella cittadina garganica. “La notizia dell’uccisione del nostro concittadino, che conoscevo personalmente sin dalla suole medie frequentate alla Palmieri – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – ci rattrista e riempie di dolore. Siamo vicini alla famiglia del sottufficiale dell’Arma ed esprimiamo il cordoglio più sentito dell’Amministrazione Comunale tutta. Questa mattina ho portato il saluto ufficiale del Comune di San Severo a casa del Maresciallo Di Gennaro: ai famigliari ho espresso la volontà di mettere a disposizione quale camera ardente la sala consiliare Luigi Allegato di Palazzo Celestini – Residenza Municipale – ed inoltre ho anticipato che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Non ci sono parole che si possono esprimere in questo momento, ma solo tristezza, rabbia, forte sgomento per quanto accaduto. Se ne va e ci lascia un bravo ragazzo, un militare professionalmente ineccepibile, che ha sempre messo il dovere davanti a tutto. San Severo piange un suo figlio che non doveva finire così presto e soprattutto in maniera così tragica il suo cammino terreno” conclude il Sindaco Miglio.

Morte maresciallo Di Gennaro, la solidarietà di CGIL, CISL e UIL Foggia. “Oggi piangiamo un integerrimo servitore dello Stato e un uomo buono morto nel compimento del proprio dovere”. Così Maurizio Carmeno, Carla Costantino e Gianni Ricci, Segretari Generali CGIL, CISL e UIL Foggia in merito alla tragica scomparsa a Cagnano Varano del maresciallo dei Carabinieri Vincenzo Carlo Di Gennaro. “Vincenzo era stimato e rispettato da tutti per la sua equanimità e per il senso di giustizia. È al di là di ogni umana comprensione pensare che possa essere morto “solo” per aver svolto al meglio il proprio lavoro”, affermano e proseguono: “Solidarietà alla sua famiglia, a quella del collega ferito e all’Arma dei Carabinieri. Ma la solidarietà, da sola, non basta”.

Per i Segretari Generali di CGIL, CISL, UIL Foggia “è a questo punto improcrastinabile aumentare uomini e mezzi e migliorare le dotazioni a disposizione delle Forze dell’Ordine. Ed è anche indispensabile anche arrivare in tempi rapidi ad una riforma della Giustizia per garantire certezza delle pene. Non possiamo più continuare a chiedere agli uomini delle Forze dell’Ordine di mettere a rischio quotidianamente la propria vita se non riusciamo a sbrogliare i contorti e bizantini meccanismi del nostro sistema giudiziario. Al tempo stesso è importante implementare azioni per rafforzare cultura della legalità e antimafia sociale. I più giovani hanno infatti bisogno di modelli di civismo che li mettano a riparo da illegalità e prevaricazione. Infine, è necessario agire anche in termini di sviluppo e occupazione per sottrarre migliaia di persone a condizioni di marginalità che sempre più spesso rappresentano linfa vitale nei processi di reclutamento della criminalità organizzata”.

“Basta con i proclami, c’è bisogno di concretezza, rapidità e di efficienza”, concludono Carmeno, Costantino e Ricci.

