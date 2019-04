Conte visita il ferito nell’agguato a Cagnano Varano: “Ti stiamo vicini”

Di:

SAN GIOVANNI ROTONDO – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, è appena arrivato nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è ricoverato il carabiniere Pasquale Casertano, ferito questa mattina al fianco e al braccio a Cagnano Varano nel corso dell’agguato in cui è morto il maresciallo Vincenzo Di Gennaro. Il premier Conte in questo momento sta incontrando il militare e la sua famiglia in una visita riservata del nosocomio. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Prima di giungere a San Giovanni Rotondo, Conte si è recato all’obitorio di Foggia dove si trova la salma del maresciallo Di Gennaro. Con lui il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

«Scusatemi non ricordo assolutamente nulla, sono provato»: così, avvicinato dai cronisti in ospedale, il carabiniere Pasquale Casertano, di 33 anni, rimasto ferito ad un braccio e ad un fianco nell’agguato in cui è morto il maresciallo dell’Arma Vincenzo Di Gennaro. «L’ho trovato in buone condizioni. È fuori pericolo, si trova in una struttura di eccellenza». Ha poi detto il premier Giuseppe Conte dopo la visita al carabiniere. «Fortunatamente – ha aggiunto – sarà affidato alle cure professionali di chi ha molta sensibilità umana perché li conosco personalmente essendo cresciuto a San Giovanni Rotondo. Riuscirà a recuperare prontamente. Per come si sono svolti i fatti siamo davvero molto lieti di avergli potuto parlare e l’ho trovato in discrete condizioni».

Prevista per domani invece una conferenza stampa indetta dal procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, alle 10 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, per fornire ai cronisti dettagli sulle indagini relative all’omicidio che ha sconvolto la comunità di Cagnano Varano.

Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno