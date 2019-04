Libia, dossier dellʼintelligence: 6mila profughi pronti a partire per lʼItalia

Di:

Almeno seimila profughi pronti a imbarcarsi verso l’Italia per sfuggire all’inferno libico, dove infuriano i combattimenti per la conquista di Tripoli: sono i numeri contenuti in un dossier riservato consegnato dall’intelligence al premier Giuseppe Conte. Gli 007, inoltre, sottolineano come la guerra civile possa scatenare una nuova offensiva dei gruppi legati all’Isis.

I trafficanti stanno reperendo barche e gommoni – Dal report dell’intelligence, riporta Il Corriere della Sera, emerge che “i trafficanti di uomini stanno cercando di organizzarsi nel reperimento di barche e gommoni”, in modo da prepararsi al trasporto dei profughi in fuga. Grande incognita risulta essere la capacità della Guardia costiera libica di tenere sotto controllo quel tratto di mare, mentre è certo che ora Tripoli non possa essere considerato porto sicuro.

L’Isis pronto a sfruttare la situazione – Gli 007 evidenziano anche “la presenza tuttora massiccia di gruppi presenti nel Paese e direttamente collegati all’Isis, determinati a sfruttare la situazione di caos, pronti a trasformare la Libia nella nuova Siria”.

Parigi sotto accusa: “Militari francesi tra le truppe di Haftar” – E, mentre la tensione resta altissima, un mercenario egiziano ha confermato che la Francia sta aiutando Haftar nel suo tentativo di espugnare Tripoli, con propri specialisti dispiegati sul suolo libico. Tale segnalazione trova supporto in alcune fonti informate libiche, che hanno confermato l’effettiva presenza di “esperti militari” francesi a Garian. Segnalazioni analoghe erano state fatte lunedì dal sito Libya Observer e dalla tv Libya Al-Ahrar. Garian è la città presa dal generale Khalifa Haftar circa cento chilometri a sud di Tripoli e da dove il suo Esercito nazionale avrebbe sparato razzi di tipo Grad.

Oms: 121 morti e 561 feriti negli scontri – Intanto è salito a 121 il numero dei morti negli scontri in Libia, i feriti sono 561. Lo riferisce l’Organizzazione mondiale della Sanità nel Paese nordafricano.

Fonte: TG COM 24