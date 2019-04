Medimex, Bryan Ferry infiamma il palco di Foggia (FOTOGALLERY)

Di:

Dalla Rock’n’Roll of Fame a Foggia, per l’edizione Spring del Medimex, International Festival & Music Conference. A due settimane di distanza dall’ingresso nell’Olimpo della musica con i Roxy Music, uno dei gruppi simbolo del glam rock britannico, Bryan Ferry, è salito ieri sera sul palco di piazza Cavour, per l’unica data italiana del tour mondiale con cui l’artista sta promuovendo Bitter-Sweet, il disco uscito il 30 novembre scorso nel quale sono contenute rivisitazioni in chiave jazz del repertorio da solista e con i Roxy Music, come While my heart is still beating e Dance away.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI